Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

Sikk mängis neljapäeval kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel sellise ringi, et jagab esikohta koos Portugali esindaja Francisca Ferreira da Costaga. Mõlemad said avapäeval Hispaanias, El Saleri väljakul kirja ringi 69 (-3) lööki. Eestlanna tegi seejuures kuus birdie't.

Par'ist parema tulemusega said hakkama veel šotlanna Stella Walters, kes tegi par'ist kaks lööki vähem. Viis võistlejat jäid miinus ühe peale. Nora Marleen Animägi sai kirja 91 lööki (+19).

Noormeeste arvestuses mängis Kris Kuusk 77 lööki (+5) ning jätkab jagatud 35. kohal, Karl Konrad Ranna ring oli 81 lööki (+9) ja tema jätkab jagatud 49. kohal. Esikohal on inglane George Cooper (-6), kellele järgnevad hispaanlane Jorge De La Riva Vazquez (-4) ja sakslane Bjarne Murr (-3).

Võistkondlikult jagab Eesti avapäeva järel 17. kohta Wales ja Soomega. Kokku on tiimi välja pannud 29 riiki. Turniir lõppeb laupäeval.