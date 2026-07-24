X!

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

Golf
Eesti U-16 golfikoondis Euroopa meistrivõistlustel
Eesti U-16 golfikoondis Euroopa meistrivõistlustel Autor/allikas: Eesti Golfi Liit
Golf

Hiljuti Eesti golfi meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi) lõpetas Hispaanias toimuva U-16 vanuseklassi EM-i avapäeva esimesel kohal.

Sikk mängis neljapäeval kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel sellise ringi, et jagab esikohta koos Portugali esindaja Francisca Ferreira da Costaga. Mõlemad said avapäeval Hispaanias, El Saleri väljakul kirja ringi 69 (-3) lööki. Eestlanna tegi seejuures kuus birdie't.

Par'ist parema tulemusega said hakkama veel šotlanna Stella Walters, kes tegi par'ist kaks lööki vähem. Viis võistlejat jäid miinus ühe peale. Nora Marleen Animägi sai kirja 91 lööki (+19).

Noormeeste arvestuses mängis Kris Kuusk 77 lööki (+5) ning jätkab jagatud 35. kohal, Karl Konrad Ranna ring oli 81 lööki (+9) ja tema jätkab jagatud 49. kohal. Esikohal on inglane George Cooper (-6), kellele järgnevad hispaanlane Jorge De La Riva Vazquez (-4) ja sakslane Bjarne Murr (-3).

Võistkondlikult jagab Eesti avapäeva järel 17. kohta Wales ja Soomega. Kokku on tiimi välja pannud 29 riiki. Turniir lõppeb laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

08:05

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

ETV spordisaade, 23. juuli

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

23.07

Ken-Marten Soo teenis ProGolf Touril hooaja teise poodiumikoha

23.07

Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

23.07

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

23.07

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

23.07

Hein hoidis Werderi värava puhtana

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

23.07

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

23.07

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

23.07

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo