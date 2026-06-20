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Paide sai Elvast kolmandat korda jagu ja kerkis liidriks

Jalgpall
Paide Linnanaiskond.
Paide Linnanaiskond. Autor/allikas: Liisi Troska
Jalgpall

Jalgpalli naiste meistriliiga üheksandas voorus alistas Paide Linnanaiskond 3:0 FC Elva.

Paide avas skoori 26. minutil, kui palli saatis võrku Kirkeliis Lillemets. Avapoolaeg lõppeski Järvamaa esindusklubi napis eduseisus. Teisel kolmveerandtunnil haaras Paide köie jämedama otsa veel tugevamalt enda kätte, kui 63. minutil sai tabamuse kirja Nicole Kelli. Seljavõidule pani 76. minutil pitseri Annegret Kala, vahendab Soccernet.ee.

Naiste Meistriliiga tabeliseis on nüüd selline, et Linnanaiskond kerkis Viimsi JK-st mööda ning juhib liigat. Teisel kohal oleval Viimsil ning kolmandal kohal paikneval Tallinna Floral on liidrist üks punkt vähem (17). Elva jätkab aga seitsme silmaga eelviimasel kohal.

Tabeliseis: 1. Paide 18 punkti (9 mängust), 2. Viimsi 17 p (9), 3. Flora 17 p (9), 4. Sporting 10 p (7), 5. Elva 7 p (8), 6. Harju 2 p (8).

Toimetaja: Henrik Laever

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