KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist

Loomulikult tuleb juttu ka kodusest jalgpalli noorte EM-finaalturniirist, jalgpalli Meistrite liiga finaalist ja tennise suure slämmi turniirist Prantsusmaal.

Võtame kokku Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria, Götzise kümnevõistluse, Soome võiduga lõppenud jäähoki maailmameistrivõistlused ja Itaalia velotuuri.

Vikerraadio spordisaates "Võimla" arutlesid sel nädalal Kristjan Kalkun, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets, kes võtsid kokku sündmusterohke spordinädalavahetuse.

