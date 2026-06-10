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KUULA | "Võimlas" oli juttu EOK valimistest ja jalgpalli MM-ist

Varia
Foto: Vikerraadio
Varia

Vikerraadio spordisaates "Võimla" rääkisid Juhan Kilumets, Anders Nõmm ja Johannes Vedru muuhulgas Eesti olümpiakomitee presidendivalimistest ja algavast jalgpalli MM-finaalturniirist.

Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadid Even Tudeberg ja Erich Teigamägi on asunud avalikkuse ees debateerima.

Neljapäeval algab jalgpalli MM-finaalturniir, veel enne püüab Eesti koondis karikat Balti turniiril. Kuulajatelt uuriti, millised on jalgpallipeoga seotud ootused.

Prantsusmaal toimus viimaste aastate kõige rajum suure slämmi tenniseturniir. Võrkpallikoondised alustasid Euroopa liigaga. NBA korvpalliliigas mängitakse finaalseeriat.

Juttu tuli ka kodusest jalgrattanädalavahetusest.

Toimetaja: ERR Sport

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