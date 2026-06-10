KUULA | "Võimlas" oli juttu EOK valimistest ja jalgpalli MM-ist

Juttu tuli ka kodusest jalgrattanädalavahetusest.

Neljapäeval algab jalgpalli MM-finaalturniir, veel enne püüab Eesti koondis karikat Balti turniiril. Kuulajatelt uuriti, millised on jalgpallipeoga seotud ootused.

Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadid Even Tudeberg ja Erich Teigamägi on asunud avalikkuse ees debateerima.

Vikerraadio spordisaates "Võimla" rääkisid Juhan Kilumets, Anders Nõmm ja Johannes Vedru muuhulgas Eesti olümpiakomitee presidendivalimistest ja algavast jalgpalli MM-finaalturniirist.

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