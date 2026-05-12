Lucas Leok võitis Saksamaa meistrivõistluste teise etapi

MX Masters klassis oli Dreetzi etapil võistlemas koguni neli eestlast: Jörgen-Matthias Talviku, Harri Kullas, Gert Krestinov ja Kaarel Tilk. Kvalifikatsioonis pani väga hea ringi kokku Talviku (1:53.795), kes sõitis hollandlase Roan van de Moosdijki (1:53.513) järel välja teise aja. Esikümnesse mahtus ka üheksanda ajaga Krestinov (1:56.326). Kullas (1:56.548) sai kirja paremuselt 11. ja Tilk (1:59.651) 12. aja, vahendab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus oli eestlastest parim Talviku, kes jõudis finišisse kuuendana. Kullas lõpetas üheksandal, Tilk 17. ja Krestinov 19. kohal. Teises sõidus tuli Talviku kaheksandaks, Kullas oli 11., Krestinov 13. ja Tilk 17. Viimases tõusis Kullas tugeva sõidu lõpuga seitsmendaks. Krestinovile läks kirja 14. ja Tilgale 16. koht. Kehva stardi teinud Talviku katkestas sõidu viiendal ringil.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 70 punktiga sakslane Simon Längenfelder. Meie parimana oli Kullas 38 punktiga kaheksas, Talviku sai 28 punktiga 11. koha, Krestinov 17 punktiga 16. koha ja Tilk 13 punktiga 17. koha. Kahe etapi järel on liider 142 punktiga sakslane Max Nagl. Talviku asub 74 punktiga kuuendal kohal, Kullas 52 punktiga 12. kohal, Tilk 26 punktiga 16. kohal ja Krestinov 17 punktiga 20. kohal.

MX2 klassis näitas Eesti sõitjatest parimat minekut Sebastian Leok, kes saavutas avasõidus neljanda koha, teises sõidus kuuenda koha ja viimases viienda koha. Etapi kokkuvõttes teenis Leok 49 punktiga neljanda koha. Richard Paat sai 13 punktiga 16. koha, Romeo Pikand kuue punktiga 24. koha ja Joosep Pärn 30. koha. Üldarvestuses on meie parimana 77 punktiga seitsmendal kohal Leok.

125cc klassis sõitis kvalifikatsioonis 48 võistleja hulgas parima ringiaja Lucas Leok (2:06.615). Ta edestas teiseks tulnud šveitslast Emil Ziemerit 0,6 sekundiga. Leok pani esimeses sõidus kohe avaringist alates korraliku tempo peale ning kasvatas pidevalt oma edumaad ja võitis lõpuks enam kui 30-sekundilise edumaaga. Leok pääses teises sõidus koos Ziemeriga teistelt kiiresti eest ära ja esikoht jäi nende kahe otsustada. Pikalt lahing ei kestnud, sest šveitslane kukkus ja Leok teenis järgmise sõiduvõidu.

Leok teenis etapi kokkuvõttes 50 punktiga esikoha. Enri Lustus oli 16 punktiga 13., Aston Allas kümne punktiga 19. ja Marten Raud lõpetas 37. positsioonil. Kahe etapi järel tõusis klassi liidriks 97 punktiga Leok, temast kuue punkti kaugusel on teisel kohal Ziemer.

Sari jätkub juba 16-17. mail Bitche krossirajal.