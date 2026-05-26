Hispaaniale värava löönud Neltsas: pingutuse koha pealt oli väga hästi

Eesti alustas kodust finaalturniiri mänguga vanuseklassi üheksakordse Euroopa meistri Hispaania vastu, kellelt tuli A. Le Coq Arenal pea 5000 pealtvaataja ees vastu võtta 1:4 kaotus.

"Hispaania oli täpselt selline, nagu ootasime; võib-olla isegi natuke raskem. Väga kiired ja tehnilised mängijad, kõik positsioonid olid täiesti maailma tipp. Väga raske oli," tõdes Eesti koondise ainsa värava löönud Ron Neltsas.

Tema värav sündis enne vaheajapausi, kui 42. minutil suunas Ronald Sammul karistuslöögile järgnenud olukorras palli värava ette ja Neltsas saatis selle teisel katsel võrku. "Meil oligi selline plaan, et teeme tahaposti Sammuli peale, ta kas saab ise lüüa või toob kasti tagasi. Olin õiges kohas ja lõin ära," võttis Neltsas olukorra kokku.

"Peame jõudma lööke paremini blokeerima. Peame jõudma vastastele lähemale. Pingutuse koha pealt oli väga hästi," sõnas ta mängu kohta. Eesti koondise järgmine alagrupimäng toimub neljapäeval, kui A. Le Coq Arenal kohtutakse Horvaatia eakaaslastega.