Tarmo Kink enne finaali: üritan süstida mängijatesse enesekindlust

Foto: ERR
Pärnu Rannastaadionil selgitatakse laupäeval jalgpalli Eesti karikavõitjad. Meeste finaalis lähevad omavahel erineva emotsiooni pealt vastamisi Flora ja Paide.

Tänavusele karikafinaalile läheb favoriidina vastu Flora, kes on kõikide sarjade peale võitnud kuus kohtumist järjest. Vastane Paide on viimasest kuuest kohtumisest võitnud vaid kaks.

Kui me teaks, mis probleemid on, siis me oleks need lahendanud. Hetkel me ei tea ja loodame parimat, et need laheneksid," lausus Paide Linnameeskonna kapten Oskar Hõim ERR-ile. "Mängud ei ole kõige paremini läinud hetkel, aga emotsioonid on head ja oleme väga valmis homseks mänguks. Kõik teavad, kui suur mäng see on ja kõik ootavad seda."

Kolmapäeval sai Paide valusa kaotuse Narvas. Meeskonda aprilli lõpust juhendama asunud Tarmo Kink sõnas, et paari päevaga on keeruline midagi muuta. "No väga raske on midagi ekstra teha, sest ainult kaks päeva on pärast mängu ja kolmas päev on juba uus mäng ja nii on meil olnud juba viimased kaks nädalat," selgitas ta. "Selge on see, et eks ma üritan süstida mängijatesse enesekindlust."

Flora peatreener Konstantin Vassiljev usub, et Paidele võib eneseotsimise periood ka trumbiks osutuda. "Ega ma arvan, et see on kõige suurem küsimus. Arvestades seda, et neil võib-olla tõesti ei ole kõige parem periood praegu, mis neil oli ja nad otsivad ennast," ütles ta.

"Pluss Tarmo on uues rollis selles klubis ja kindlasti on tal mõtted, kuidas asjad nii kiiresti kui võimalik paremaks teha. See tähendab, et peame valmis olema mingiteks üllatusteks."

Flora kapten Rauno Sappinen lisas: "Oleme viimastes mängudes enda mängu leidnud ja meil on praegu hea minek. Paidel seis raskem, aga ühe mängu raames, ma arvan, et see ei loe midagi, 90 minuti jooksul võib väljakul kõike juhtuda."

Mõlemale karikafinaalile saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Naiste mäng Saku Sporting - Paide Linnanaiskond algab kell 12.50 ja meeste mäng Tallinna FC Flora - Paide Linnameeskond kell 18.50.

Toimetaja: Siim Boikov

Tarmo Kink enne finaali: üritan süstida mängijatesse enesekindlust

