Vahetusest sekkunud Anier päästis Paidele viigi

Enrique Lotar Eyang viis Nõmme 35. minutil juhtima, kuid Paide vahetas 66. minutil väljakule Henri Anierile, kes vaid paar minutit hiljem saatis palli kodumeeskonna võrku.

Kohtumise üleminutitel jäi Kalju veel ka vähemusse, sest 21-aastane kaitsja Roko Vukušic sai teise kollase kaardi ja saadeti ülejäänud meestest pisut varem väljakult ära.

"Teine poolaeg mängisime hästi, ma arvan. Kui suudame palli kasti panna, siis oleme ohtlikud," lausus värava autor Anier ERR-ile. "Esimene poolaeg ei õnnestunud. Teine poolaeg... kui me selle võtame kaasa, siis teine hooaja pool võib tulla midagi head."

Paide on vahetanud sel hooajal peatreenerit. Vladimir Vassiljevi asemel asus vägesid juhtima Tarmo Kink. Nüüd koondisepausi ajal sai ta pisut põhjalikumalt treeningutele keskenduda. "Tarmol ei ole olnud palju aega meeskonnaga pikka nädalat trenni teha. Nüüd tasapisi saab oma ideid ellu viia," lausus Anier.

"Usun, et meeskond võtab selle kõik hästi vastu. Veel on vara ja hooaeg on olnud üle kivide-kändude. Ma olen harjunud läbi elu neid raskeid hetki taluma ja ma usun, et tuleme meeskonnana välja. Peame jõudma vastase kasti ja olema soliidsed kaitses. Me ei tohi lasta väravaid - iga mäng peaaegu kuidagi laseme."

Kalju väravavaht Henri Perki määras pühapäeval tulemuse osalt see, mis toimub kahe kõrva vahel. "Eks ta natuke võib-olla psühholoogiline efekt on. Olime juhtimas ja siis, mida aeg edasi, hakkad mõtlema rohkem seisu hoidmisele ja kaitsmisele," sõnas ta. "Paide pani natuke vinti juurde, jäime surve alla, aga kontratega olid ka meil omad võimalused. Aga natuke paremini võiks mängu ikkagi kontrollida."

Tabeliseis: 1. Levadia 39 punkti (15 mängust), 2. Kalju 29 (15), 3. Flora 27 (14), 4. Paide 22 (15), 5. Vaprus 20 (15), 6. Harju 19 (15), 7. Tammeka 17 (14), 8. Nõmme United 16 (15), 9. Kuressaare 16 (15), 10. Trans 9 (15).

Enne mängu

Koondisepausi järel mängule vastu mineva Kalju peatreener Nikita Andreev rõhutas, et meeskond on saanud hästi taastuda ja valmistuda. "Paide on kvaliteetne vastane, kuid meie fookus on eelkõige enda tegemistel. Läheme väljakule eesmärgiga võtta kolm punkti," sõnas ta.

Paide peatreener Tarmo Kink usub, et edu võti peitub suhtumises. "Peame nautima jalgpalli mängimist, aga olema valmis tööd tegema. Meil peab olema usk, julgus ja meeskondlikkus. Kui need kolm asja on olemas, siis on kõik võimalik," ütles Kink.

Kalju kaitsja Danyl Mashchenko sõnul on meeskonnas pärast koondisepausi hea energia, Paide mängija Victor Hugo dos Santos de Sa märkis aga, et meeskond soovib senistele tulemustele reageerida ja tabeliseisu parandada.

Kalju alustab Premium liiga vooru teisel kohal, olles 14 mänguga kogunud 28 punkti. Paide paikneb 21 punktiga neljandal kohal ning jahib Hiiul võitu, mis aitaks neil läheneda esikolmikule.