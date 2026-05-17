Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi

Bubacarr Tambedou (Levadia) avas 11. minutil endise koduklubi vastu skoori ning peagi suurendasid külaliste edu Mark Oliver Roosnupp (17.) ja Wendell (24.). Õige pea teenis Paide aga penalti, mille Daniel Cabral 27. minutil realiseeris.

Kuigi mängu esimene pooltund tõi neli väravat, siis ülejäänud kaks kolmandikku kohtumisest sellele lisa ei tähendanud. Lehvima hakkasid hoopis punased kaardid: 60. minutil sai selle Ebrima Jarju ja 69. minutil Henri Anier ning seega lõpetas Paide kohtumise üheksakesi.

"23 minutit meie kasuks 3:0. Siis tegime rumala penalti ja Paide sai esimese poolaja lõpufaasis hästi mängu sisse. Olime natuke peata," lausus Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ERR-ile. "Mida aeg edasi, seda enam tundus, et peame võib-olla midagi muutma. Poolajal korrigeerisime ja saime asjad kiirelt paika. Teine poolaeg näitas, et tulime päris hästi mängu sisse tagasi."

"Poisid on juba aastaid harjunud pinge all mängima. Juba klubi särk - seda on suur au kanda ja sellega kaasnevad ootused. Mängijad teavad seda ise ka väga hästi. Mulle meeldib see, et võistkond manageerib teatud asja ise ära. Minu töö on hoida korda ja paar sõna vahetada, aga muus osas mulle meeldib, kuidas võistkond ise toimetab."

Paide värske peatreener Tarmo Kink mõistagi sama öelda ei saanud. "Kui tuled sellise suhtumisega nagu me tulime esimene poolaeg mängule ja sa mängid tabeli liidriga ja su intensiivsus, mida oleme rääkinud nädal-kaks, on olematu, siis aktsepteerime seda fakti ja me ei olnud rohkemat ära teeninud ka kui null punkti siit mängust," oli ta otsekohene.

Paide suutis 0:3 kaotusseisu küll kaheväravaliseks vähendada, aga teisel poolajal rikkusid šansid kaks punast kaarti. "Selge see, et kui oli punane, siis oli mäng enam-vähem tehtud. Teine punane kohe otsa. Siis tuli lihtsalt kannatada. Mehed mängisid üheksakesi paremini kui esimesed 30 minutit. Vähemalt võitlusvaimu poolest. Ma loodan, et võtame vähemalt selle kaasa."

Peagi ootab Paidet karikafinaal, aga Kinki ei rahulda variant, et selles mängus tahab meeskond võib-olla rohkem. "Kõik mängud on tähtsad! Igas mängus peab mängima. Ei ole nii, et valime: täna ma ei pinguta, homme pingutan," ütles ta reljeefselt.

"Kui tahad olla suur meeskond, suur individiid, siis sa pead pingutama. Vahet ei ole, kas see on teisipäev, kolmapäev. Kui vaja, mängime ka neljapäeval otsa. Niimoodi mängitakse. See on profisport. See ei ole nii, et ma valin. Makstakse raha meile kõigile selle eest."

Tänavusel hooajal üheksa mängu võitnud ja kolm viigistanud Levadia on 30 punktiga tabelis esimene. Viimasest neljast mängust kolm kaotanud Paide on 20 silma peal ja jätkab neljandana.

Enne mängu

Levadia on tänavust hooaega alustanud vägevalt ja ei ole 11 mänguvooruga kordagi kaotusvalu tundma pidanud, kogudes kaheksa võiduga 27 punkti. Paide teenis pärast hooaja avamängu kaotust seitsmes mängu voorus viis võitu ja kaks kaotust, aga sai siis kaks kaotust järjest. Kehvale seeriale pandi eelmises voorus punkt võiduga Nõmme Unitedi üle, aga vahe tabeliliidriga on seitse punkti.

"Oluline on emotsioon ja töötahe – mängud sellise vastasega otsustatakse tihti detailides," sõnas uus treener Tarmo Kink.

"Meil on olnud väga tugev ettevalmistusnädal ning meeskond tunneb end enne seda kohtumist enesekindlalt. Kõik teavad selle mängu tähtsust ning usume töösse, mida oleme iga päev koos teinud. Meeskond on motiveeritud, keskendunud ja täielikult valmis. Tahame mängida oma jalgpalli, võistelda suure intensiivsusega ning pakkuda oma fännidele esitust, mille üle nad saavad uhked olla," lisas poolkaitsja Daniel Cabral.

Tänavu on Levadia ja Paide kohtunud ühe korra, kui 22. märtsil mängiti välja 2:2 viik. Mullu teenis Paide omavahelises seerias kolm võitu, Levadia sai ühe võidu.

"Me ei mõtle tabelile ega punktivahedele. Meie fookus on protsessil ja igapäevasel tööl. Valmistume nagu igaks teiseks kohtumiseks ja pühapäev saab olema järjekordne enesetõestamise päev," ütles Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko. "Sellistes mängudes on tähtis säilitada külm pea ja kannatlikkus. Me ei tea Paide mänguplaani, keskendume enda mängule ja võimalikule parimale võistkondlikule pingutusele."

12. mänguvoor lõppeb pühapäeva õhtul, kui FC Kuressaare võõrustab Nõmme Kalju FC-d.