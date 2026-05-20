EOK liigub multifunktsionaalse halli projektiga järgmisse etappi

Analüüsi- ja eeltöö etapi peamine eesmärk on selgitada välja Eestile sobivaim ning majanduslikult kõige põhjendatum lahendus rahvusvaheliste spordi- ja suursündmuste korraldamiseks. Tegemist on analüüsi- ja eeltöö etapiga, mitte ehitusprojektiga.

"Eesti on jõudnud punkti, kus rahvusvaheliste suurvõistluste ja suursündmuste korraldamiseks vajaliku taristu puudumine piirab meie konkurentsivõimet. Multifunktsionaalne hall looks võimaluse tuua Eestisse rohkem kõrgetasemelisi spordi- ja kultuurisündmusi ning kasvataks samal ajal nende kaudu ka majanduslikku mõju," ütles multifunktsionaalse halli projektijuht Helen Veermäe.

Järgnevalt viiakse läbi kolme huvi üles näidanud linna (Pärnu, Tallinn, Tartu) võrdlev majandusliku mõju analüüs, mille eesmärk on selgitada välja Eestile sobivaim asukoht, mis toetaks kõige paremini nii halli igapäevast toimimist kui ka Eesti pikemaajalisi arengueesmärke.

Analüüsi läbiviimisesse kaasatakse ekspertkomisjon, kes osaleb mõjuanalüüsi lähteülesande väljatöötamises, valideerib selle sisu ning annab protsessi jooksul oma valdkondliku hinnangu ja ekspertiisi.

Lisaks mõjuanalüüsile toimuvad kohtumised linnade esindajatega, kus omavalitsused saavad tutvustada oma asukohavalikut ning nägemust projekti olulisusest piirkonna arengule.

Protsessi tulemusel koostab ekspertkomisjon kokkuvõtte ning esitab Eesti Vabariigi Valitsusele omapoolse soovituse. Lõpliku otsuse selle kohta, millise linnaga planeerimisprotsessis edasi liigutakse, teeb Vabariigi Valitsus.

Ekspertkomisjoni kuuluvad: Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt, Maa- ja Ruumiameti strateegilise ruumiplaneerimise teenistuse direktor ja riigiarhitekt Tõnis Arjus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) nõukogu esimees Erkki Raasuke, EOK taristukomisjoni juht ja kinnisvaraekspert Raivo Rand, Live Nationi suurkontsertide korraldaja Eva Palm, Eesti Korvpalliliidu tegevjuht, spordialaliitude esindaja ja EuroBasket 2029 korraldaja Gerd Kiili ja advokaadibüroo WIDEN esindaja Rauno Kinkar.