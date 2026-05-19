Eesti kulturistid ja fitness-sportlased teenisid medaleid

Eesti sportlased saavutasid möödunud nädalavahetusel silmapaistvaid tulemusi kolmel rahvusvahelisel kulturismi- ja fitmodeli võistlusel Tšehhis, Põhja-Makedoonias ning Hispaanias.

Tšehhis toimunud Diamond Cupil saavutas Ahti Jakson klassikalise kulturismi kategoorias kolmanda koha. Lisaks võistles ta masters klassikalise kulturismi semi-pro kategoorias, kus teenis tugevas konkurentsis neljanda koha.

Sama päeva jooksul toimus Põhja-Makedoonias Herkules Grand Prix, kus suurepärase esituse tegi Ramil Lipp. Klassikalise kulturismi open-kategoorias saavutas ta kolmanda koha. Veelgi edukam oli ta semi-pro masters klassikalise kulturismi over 40 open-kategoorias, kus Lipp krooniti võitjaks.

Edu saatis eestlasi ka Hispaanias Benidormis toimunud Miss Fit Model Europe võistlusel. Fitmodel short class kategoorias saavutas Alina Bogdanova kolmanda koha. Fitmodel tall class kategoorias tuli samuti kolmandale kohale Anastassija Vassiljeva.