Eesti motomehed võtsid Läti meistrivõistlustel kolmikvõidu

Kõige kiiremas MX1 klassis jäi konkurents Apes lahjemaks kui tavaliselt, sest mitmed tugevad lätlased olid vigastatud ja samal ajal toimus ka Saksamaa meistrivõistluste etapp, kus olid rajal mitmed Eesti ja Läti kiireimad. MX1 klassi ajasõidu järel oli selge, et kõige kõrgemate kohtade eest hakkab sõitma kolmik Erki Kahro, Gert Krestinov ja Indrek Mägi, vahendab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus kuulus esikoht Kahrole, Krestinov tuli finišisse teisena ja Kahro kolmandana. Teise võistlussõidu võitis Krestinov, teise koha sai Kahro ja kolmanda Mägi.

Etapi kokkuvõttes kuulus esikoht 47 punktiga Krestinovile, teine oli samade punktidega Kahro ja kolmas 40 punktiga Mägi. MX2 klassis ühtegi eestlast võistlemas ei olnud.