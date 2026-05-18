Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

Hertha kohtus Saksamaa esiliiga ehk 2. Bundesliga hooaja viimases voorus võõrsil Bielefeldi Arminiaga. 20-aastane Gouram alustas kohtumist pingilt, aga pääses 83. minutil topeltvahetuse käigus väljakule, kui Hertha oli 1:4 kaotusseisus, kirjutab Soccernet.ee.

Hertha võitis esimese poolaja Linus Gechteri väravast 1:0, aga Arminia lõi teisel poolajal koguni kuus vastuseta väravat ja lahkus väljakult 6:1 võiduga. Gouram mängis viimased kümmekond minutit number 10 ehk ründava poolkaitsja positsioonil.

Käimasoleval hooajal on Gouram mänginud Hertha duubelmeeskonna eest Saksamaa tugevuselt neljandas liigas, saades 20 mänguga kirja neli väravat ja neli väravasöötu. Ta on esindusmeeskonnaga korduvalt treeninud ja tänavu talvepausi ajal kutsuti ta esimest korda ka esinduse treeninglaagrisse, kus Gouram pääses mitteametlikus mängus väljakule.

Eelmise nädala keskel sõlmis Gouram Herthaga aastase profilepingu.