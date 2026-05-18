X!

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

Jalgpall
Soufian Gouram
Soufian Gouram Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti U-21 jalgpallikoondise poolkaitsja Soufian Gouram kuulus esmakordselt ametlikus mängus Berliini Hertha esindusmeeskonna koosseisu ja pääses Saksamaa esiliiga viimases voorus vahetusest väljakule.

Hertha kohtus Saksamaa esiliiga ehk 2. Bundesliga hooaja viimases voorus võõrsil Bielefeldi Arminiaga. 20-aastane Gouram alustas kohtumist pingilt, aga pääses 83. minutil topeltvahetuse käigus väljakule, kui Hertha oli 1:4 kaotusseisus, kirjutab Soccernet.ee.

Hertha võitis esimese poolaja Linus Gechteri väravast 1:0, aga Arminia lõi teisel poolajal koguni kuus vastuseta väravat ja lahkus väljakult 6:1 võiduga. Gouram mängis viimased kümmekond minutit number 10 ehk ründava poolkaitsja positsioonil.

Käimasoleval hooajal on Gouram mänginud Hertha duubelmeeskonna eest Saksamaa tugevuselt neljandas liigas, saades 20 mänguga kirja neli väravat ja neli väravasöötu. Ta on esindusmeeskonnaga korduvalt treeninud ja tänavu talvepausi ajal kutsuti ta esimest korda ka esinduse treeninglaagrisse, kus Gouram pääses mitteametlikus mängus väljakule. 

Eelmise nädala keskel sõlmis Gouram Herthaga aastase profilepingu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

17.05

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

17.05

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

17.05

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

17.05

Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

sport.err.ee uudised

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18:31

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

17:58

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

17:23

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

15:41

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

15:09

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

14:27

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

13:56

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

13:24

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

12:53

Ruben Volt võidutses kuulsal Spa ringrajal

12:21

PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

loetumad

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

10:47

Drell aitas Reali kukutada

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo