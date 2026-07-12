Gouram lõi Hertha esindusmeeskonna eest ilusa värava

Hertha algkoosseisu kuulunud Gouram lõi 37. minutil iluvärava, kui keerutas palli umbes 20 meetrilt vasaku jalaga ristnurka ja tegi seisuks 2:1. Gouram vahetati pärast 2:1 võidetud avapoolaega välja, vahendab Soccernet.ee.

Hertha lõi teisel poolajal Saksamaa tugevuselt neljanda liiga meeskonna vastu veel ühe värava ja lahkus väljakult 3:1 võiduga.

20-aastane Gouram on Hertha süsteemis mänginud juba aastaid ja jõudnud erinevate noortevõistkondade kaudu esindusmeeskonda.

Uueks hooajaks valmistuv Hertha on pidanud kolm kontrollmängu ja teeninud Saksamaa madalamate liigade meeskondade vastu kolm võitu, kui esmalt alistati 15:0 Frohnauer, seejärel 9:0 Lichtenberg ja nüüd 3:1 Leipzigi Lokomotive. Gouram on kõigis mängudes kuulunud Hertha algkoosseisu.

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