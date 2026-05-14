Eesti noortekoondislane jätkab karjääri Berliini Herthas

Eesti U-21 jalgpallikoondise poolkaitsja Soufian Gouram jätkab Berliini Herthas, sõlmides klubi esindusmeeskonnaga aastase profilepingu.

Tegu ei ole tegelikult otseselt uue lepinguga - nimelt oli Herthal võimalik kasutada Gourami suhtes aastast optsiooni, mis nüüd käiku läks, kirjutab Soccernet.ee.

"Soufianist on saanud meie U-23 meeskonnas sel hooajal võtmemängija ning on regulaarselt treeninud esindusmeeskonnaga," sõnas klubi kodulehele Hertha spordidirektor Benjamin Weber. "Meile on meeldinud, kuidas ta on võimalusest kinni haaranud ja jälgime huviga tema edasist arengut."

Saksamaal üles kasvanud Gouram liitus Hertha akadeemiaga 2019. aastal ning tegi duubelmeeskonna eest Saksamaa tugevuselt neljandas liigas debüüdi aasta tagasi. Sel hooajal on ta Hertha duubeltiimi eest saanud 20 mänguga kirja neli väravat ja neli väravasöötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Eesti noortekoondislane jätkab karjääri Berliini Herthas

