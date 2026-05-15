Vene maadlejad pääsevad taas oma lipuga areenile

Rahvusvaheline maadlusliit (UWW) lubab Venemaa ja Valgevene sportlased taas oma lipu all rahvusvahelistele võistlustele.

Otsus tuli nädal pärast rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsust, mis sillutas teed Valgevene sportlaste naasmiseks rahvusvahelisele areenile, sealhulgas 2028. aasta Los Angelese olümpia kvalifikatsioonivõistlustele.

Rahvusvaheline maadlusliit teatas, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad nüüdsest võistlustel piirangutega osaleda. Nad võivad kanda oma rahvuslikku vormiriietust ja medalitseremooniatel mängitakse riikide hümne.

Venemaa ja Valgevene maadlejad eemaldati rahvusvahelisest spordielust pärast Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale. 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel said riikide sportlased osaleda neutraalse lipu all.

Maadluse maailmameistrivõistluste kõigi aegade edetabelis on Venemaa kolmandal kohal kokku 271 medali ja 110 kullaga, esimesel kohal on aga riigi eellane Nõukogude Liit kokku 415 medali ja 253 kullaga. Valgevene leiab kõigi aegade tabelist 50 medali ja seitsme kullaga 30. kohalt.