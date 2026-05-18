Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

Korvpalliliigas NBA alistas Cleveland Cavaliers idakonverentsi teise ringi otsustavas seitsmendas mängus võõrsil Detroit Pistonsi 125:94 (31:22, 33:25, 35:26, 26:21) ja pääses edasi finaali.

Cavaliers juhtis sisuliselt kogu kohtumise vältel ja kasvatas poolajaks edu 17-punktiliseks. Kolmandal veerandil kärises vahe juba üle 25 punkti ning neljas veerandaeg märgatavat muutust mängupilti ei toonud.

Donovan Mitchell viskas võitjate parimana 26 punkti ja jagas tiimikaaslastele kaheksa resultatiivset söötu. Jarrett Allen ja Sam Merrill lisasid mõlemad omalt poolt 23 silma. Pistonsi kasuks tõi Daniss Jenkins 17 ja Cade Cunningham 13 punkti.

Cavaliers jõudis idakonverentsis kahe parema sekka kaheksa aasta pikkuse pausi järel. Seal minnakse vastamisi New York Knicksiga, kes oli teises ringis mängudega neli-null parem Philadelphia 76ersist. Läänekonverentsis hakkavad finalisti selgitama tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder ja San Antonio Spurs.

Toimetaja: Henrik Laever

