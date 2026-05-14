Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

Martin Rump. Autor/allikas: Mühlner Motorsport
Ringrajasõitja Martin Rump on sel nädalavahetusel stardis maailma ühel mainekamal kestvussõidul Nürburgringi 24 tunni võistlusel. Rumpi jaoks on tänavune start üks olulisemaid ülesastumisi, sest ta teeb 24 tunni debüüdi kõrgeimas GT3 ehk SP9 masinaklassis Mühlner Motorsporti ridades.

Nürburgringi 24 tunni sõit kuulub maailma suurimate ja nõudlikemate ringrajavõistluste sekka. Tänavusele võistlusele oodatakse ligikaudu 300 000 pealtvaatajat ning stardirivi toob kokku kestvussõidu tippsõitjad ja maailma tugevamad GT3-tiimid. Kokku on stardirivis 161 autot, neist GT3 ehk SP9 kategoorias 41 masinat. Samas masinaklassis osaleb tänavu ka neljakordne vormel-1 maailmameister Max Verstappen.

Rumpi tiimikaaslasteks on Ben Bünnagel ja Alex Brundle. Eestlase jaoks eelnes põhivõistlusele edukas ettevalmistus Nürburgringi 24 tunni kvalifikatsioonivõistlustel. Ta tegi seal GT3-autoga Nürburgringil debüüdi Porsche 911 GT3 R roolis ning lõpetas SP9 Pro-Am arvestuses teisena ja üldarvestuses 11. kohal.

"Kuna tiimi jaoks oli see ka esimene võidusõit GT3-autoga Nürburgringil, pidime kõvasti tööd tegema," kommenteeris Rump pärast kvalifikatsiooni. "Aeglasemate autode vahel navigeerimine sujus mul hästi ja leidsin hea tempo ilma liigseid riske võtmata. Kindlasti on autol veel rohkem potentsiaali, mida rajal näidata. Järgmiseks korraks, kui on juba 24-tunni sõit, saame õpitud kogemuse arvelt kindlasti kiirust juurde."

Nürburgringi 24 tunni sõidu muudab eriliseks nii raja pikkus ja tehniline keerukus kui ka võidusõidu ettearvamatus. Ühel rajal jagavad asfalti väga erineva kiirusega autod, mis tähendab, et edu sõltub lisaks puhtale tempole ka liikluses tegutsemisest, vigade vältimisest ja meeskonnatööst.

"Peale kvalifikatsioonsõite tegime korraliku analüüsi ja saime targemaks. Usun, et liikusime õiges suunas. Suurel võistlusnädalavahetusel palju testimisaega ei anta, seega kiirelt hea rütm sisse ja kõige olulisem on puhtalt läbi tulla, siis saame oma potentsiaali näidata," lisas Rump.

Esimene kvalifikatsioonisõit algab neljapäeva pärastlõunal. Nürburgringi 24 tunni sõidule antakse start laupäeval kohaliku aja järgi kell 15.00. Finišilipp langeb pühapäeval pärast ööpäeva pikkust võidusõitu. Võistlust kantakse üle YouTube'i vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

