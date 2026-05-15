X!

Eesti ragbilukku kirjutatakse nädalavahetusel uus peatükk

Teised alad
Ragbi
Ragbi Autor/allikas: Pixabay
Teised alad

Eesti naiste ragbikoondis astub laupäeval, 16. mail esimest korda väljakule 15-liikmelise ragbi rahvusvahelises arendusmängus, kui koduväljakul võõrustatakse Läti naiste koondist. Mäng algab kell 14.00 Eesti rahvuslikul kriketi- ja ragbiväljakul Tiskres. Sissepääs on tasuta.

Tegemist on Eesti naiste ragbi jaoks ajaloolise hetkega. Kuigi Eesti naised on varem osalenud olümpiaragbi (7-liikmelise ragbi) võistlustel, on see esimene kord, kui naiste koondis mängib täisformaadis 15-liikmelise ragbi rahvusvahelist matši. Läti naiste koondis on rahvusvahelisel areenil juba kogemusega naiskond.

"See on Eesti naiste ragbi jaoks äärmiselt oluline päev. Meie mängijad on selle hetke nimel kõvasti tööd teinud ja väärivad võimalust esindada oma riiki ragbi kõige traditsioonilisemas formaadis," lausus peatreener Graham Smith.

"Läti on kogenum vastane, aga meie naiskond on näidanud treeningutel suurepärast pühendumust ja meeskonnavaimu. Palun neil teha täpselt sama, mida meestekoondisel – anda endast nii füüsiliselt kui ka vaimselt maksimum. Oma riigi esindamine on kõige suurem au."

Smith on rahvusvahelise kogemusega elukutseline ragbitreener, kes on muuhulgas treeninud Inglismaa naiste koondise 2014. aasta maailmameistriks.

Eesti naiste ragbi kasv on olnud märkimisväärne: 2022. aastal osales Eesti esimesel rahvusvahelisel olümpiaragbi turniiril vaid üheksa mängijaga. Nüüd on programmi kaasatud üle 40 mängija.

Eesti koondise koosseis:

1. Keit Lutsar (Tartu Ülikooli Ragbiklubi)
2. Kai-Liis Kalmus (Tartu Ülikooli Ragbiklubi)
3. Diana Käbi (Tallinna Kalev Ragbiklubi)
4. Laura Renke (Tallinna Kalev Ragbiklubi)
5. Katrin Silde (kapten) (Tallinna Kalev Ragbiklubi)
6. Montaine Sicard-Wiss (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
7. Jill Lundström (abi-kapten) (Malmö Rugby Club)
8. Lucy Darby (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
9. Hanna-Laura Vaher (Tartu Ülikooli Ragbiklubi)
10. Destiny Moses (abi-kapten) (Tallinna Kalev Ragbiklubi)
11. Annabel Ventonen (Norrköpings Rugbyklubb Troján)
12. Mialeene Jahnke (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
13. Kadri Masso (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
14. Agnes Jürison (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
15. Anet Maripuu (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
16. Nora Hange (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
17. Kairit Pärn (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
18. Hanna Hõim (Tartu Ülikooli Ragbiklubi) *
19. Siiri Talvistu (Albaladejo Rugby Club Lausanne) *
20. Erika Helmelaid (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
21. Grete-Marleen Tarmu (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *
22. Kädi-Liis Bäärt (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

* Koondise debüüt

2026. aasta on Eesti ragbi jaoks murdeline: meeste koondis alustas hooaega võiduga Rugby Europe Conference'is, naiste koondis mängib esimest korda 15-liikmelise ragbi rahvusvahelist matši ning U-18 noormeeste koondis osaleb augustis Budapestis esimest korda Euroopa meistrivõistlustel olümpiaragbis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:30

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

14:13

Vene maadlejad pääsevad taas oma lipuga areenile

13:32

Eesti ragbilukku kirjutatakse nädalavahetusel uus peatükk

13:00

"Spordipühapäev" uurib: kas sport võiks valimistel rohkem pildis olla?

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

12:16

Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali

11:32

Käidi klubi lasi endale lüüa kaheksa väravat, aga peomeeleolu see ei rikkunud

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

09:41

PGA meistrivõistlused algasid tihedalt, McIlroy hädas

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

14.05

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

14.05

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14.05

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

14.05

Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo