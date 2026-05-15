Eesti ragbilukku kirjutatakse nädalavahetusel uus peatükk

Eesti naiste ragbikoondis astub laupäeval, 16. mail esimest korda väljakule 15-liikmelise ragbi rahvusvahelises arendusmängus, kui koduväljakul võõrustatakse Läti naiste koondist. Mäng algab kell 14.00 Eesti rahvuslikul kriketi- ja ragbiväljakul Tiskres. Sissepääs on tasuta.

Tegemist on Eesti naiste ragbi jaoks ajaloolise hetkega. Kuigi Eesti naised on varem osalenud olümpiaragbi (7-liikmelise ragbi) võistlustel, on see esimene kord, kui naiste koondis mängib täisformaadis 15-liikmelise ragbi rahvusvahelist matši. Läti naiste koondis on rahvusvahelisel areenil juba kogemusega naiskond.

"See on Eesti naiste ragbi jaoks äärmiselt oluline päev. Meie mängijad on selle hetke nimel kõvasti tööd teinud ja väärivad võimalust esindada oma riiki ragbi kõige traditsioonilisemas formaadis," lausus peatreener Graham Smith.

"Läti on kogenum vastane, aga meie naiskond on näidanud treeningutel suurepärast pühendumust ja meeskonnavaimu. Palun neil teha täpselt sama, mida meestekoondisel – anda endast nii füüsiliselt kui ka vaimselt maksimum. Oma riigi esindamine on kõige suurem au."

Smith on rahvusvahelise kogemusega elukutseline ragbitreener, kes on muuhulgas treeninud Inglismaa naiste koondise 2014. aasta maailmameistriks.

Eesti naiste ragbi kasv on olnud märkimisväärne: 2022. aastal osales Eesti esimesel rahvusvahelisel olümpiaragbi turniiril vaid üheksa mängijaga. Nüüd on programmi kaasatud üle 40 mängija.

Eesti koondise koosseis:

1. Keit Lutsar (Tartu Ülikooli Ragbiklubi)

2. Kai-Liis Kalmus (Tartu Ülikooli Ragbiklubi)

3. Diana Käbi (Tallinna Kalev Ragbiklubi)

4. Laura Renke (Tallinna Kalev Ragbiklubi)

5. Katrin Silde (kapten) (Tallinna Kalev Ragbiklubi)

6. Montaine Sicard-Wiss (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

7. Jill Lundström (abi-kapten) (Malmö Rugby Club)

8. Lucy Darby (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

9. Hanna-Laura Vaher (Tartu Ülikooli Ragbiklubi)

10. Destiny Moses (abi-kapten) (Tallinna Kalev Ragbiklubi)

11. Annabel Ventonen (Norrköpings Rugbyklubb Troján)

12. Mialeene Jahnke (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

13. Kadri Masso (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

14. Agnes Jürison (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

15. Anet Maripuu (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

16. Nora Hange (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

17. Kairit Pärn (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

18. Hanna Hõim (Tartu Ülikooli Ragbiklubi) *

19. Siiri Talvistu (Albaladejo Rugby Club Lausanne) *

20. Erika Helmelaid (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

21. Grete-Marleen Tarmu (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

22. Kädi-Liis Bäärt (Tallinna Kalev Ragbiklubi) *

* Koondise debüüt

2026. aasta on Eesti ragbi jaoks murdeline: meeste koondis alustas hooaega võiduga Rugby Europe Conference'is, naiste koondis mängib esimest korda 15-liikmelise ragbi rahvusvahelist matši ning U-18 noormeeste koondis osaleb augustis Budapestis esimest korda Euroopa meistrivõistlustel olümpiaragbis.