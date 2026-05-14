Naiste meistriliiga mängupäev kulmineerub karikafinalistide duelliga

Harju võõrustab koduväljakul Viimsit, kellega hooaja esimene omavaheline kohtumine lõppes väravateta viigiga. Laagri jaoks on see seni hooaja ainus punkt, millega paiknetakse liigatabelis kuuendal kohal. Mitme järjestikuse võiduga hooaega alustanud Viimsi hoog on viimastes voorudes raugenud – esmalt lepiti kahel korral viiki ning eelmises voorus tuli vastu võtta napp kaotus.

Sellega on loovutatud ka tabeliliidri koht ning jätkatakse neljandal positsioonil. Viimati mängis Viimsi kolmapäeval karikasarjas, kus tunnistati Sportingu paremust ja jäädi finaalist välja. Laagri ja Viimsi kohtumises kõlab avavile kell 12.30 Laagri kunstmurustaadionil.

Samal ajal lähevad Tallinnas vastamisi Flora ja Elva. Aprillis peetud hooaja esimeses omavahelises kohtumises teenis Flora kindla 4:0 võidu. Neli väravat lõi Flora ka viimases liigamängus Paide vastu, millega naasti pärast kahte viiki Meistriliigas ja penaltikaotust karikasarjas võidulainele.

Tabelis hoitakse 10 punktiga teist kohta, sama punktisumma on ka liider Sportingul. Elva sai eelmises voorus hooaja esimese võidu, kui koduväljakul alistati Harju Laagri 3:1. See võimaldas neil kasvatada edu lähima jälitaja ees kolmele punktile. Flora ja Elva kohtumises pannakse pall mängu kell 12.30 Sportland Arenal.

Vooru lõpetab Paide Linnanaiskonna ja Saku Sportingu vastasseis. Kuigi Sporting on heas hoos nii Meistriliigas kui ka karikasarjas, pärineb nende senine ainus kaotus just Paidelt, kes teenis aprillis 4:1 võidu. Viie mänguga kogutud 10 punkti annavad Sportingule tabelis liidrikoha. Paide jääb Sportingust ühe punkti kaugusele ja paikneb kolmandal kohal. Eelmises voorus tuli vastu võtta hooaja teine kaotus tiitlikaitsjalt Floralt, kuid nädalasisene võit karikasarjas kindlustas naiskonnale koha finaalis.

Emotsioonid on kõrgel ka seetõttu, et samad naiskonnad kohtuvad juba järgmisel nädalavahetusel, 23. mail peetavas karikafinaalis. Karikafinaali peaproovi avavile kõlab kell 19 Paide kunstmuruväljakul. Kohtumise otsepilti vahendab Soccernet.ee.