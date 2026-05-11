Põnevalt alanud naiste meistriliiga esinelikut lahutab vaid kaks punkti

Tiitlikaitsja FC Flora alistas Paide Linnanaiskonna 4:2
Tiitlikaitsja FC Flora alistas Paide Linnanaiskonna 4:2
Koduses jalgpalli naiste meistriliigas peeti nädalavahetusel viienda vooru matšid, mille järel muutus tabeli tipp veelgi tihedamaks.

Oodatud põnevusmatšis nähti palju väravaid ning 4:2 võidu sai Paide Linnanaiskonna üle kirja tiitlikaitsja Flora, kirjutab jalgpall.ee. Tallinna tiim läks juhtima juba 3. minutil, kui Anastasija Južaninova realiseeris penalti. 44. minutil oli taas täpne Južaninova ning vaheajale mindigi Flora 2:0 eduseisul.

50. minutil tegi Gretlin Pihlak seisuks 3:0, kuid põnevus polnud sellega mängust sugugi kadunud. 59. minutil vähendas Paide kaotusseisu Renate-Ly Mehevets ning 78. minutil tõi 2:3 skoori tabloole Kirkeliis Lillemets. Siiski jäi viimane sõna Florale, sest 86. minutil oli täpne Darina Kudjavnina.

Flora kerkis 10 punktiga tabelis teiseks ning Paide on üheksa silmaga kolmas. Floraga võrdselt on kümme punkti kogunud ka tabeliliider Saku Sporting.

Kodunaiskond Elva sai Laagrist saabunud külalistest jagu skooriga 3:1. 16. minutil oli Elva särgis täpne Carolin Hunt, 20. minutil lõi Harju mängija Mirell Soasepp õnnetu omavärava ning 78. minutil realiseeris Loviise Männiste penalti. Laagri värav kanti Maria Orava nimele. Elva hoiab nüüd nelja punktiga tabelis viiendat kohta ning kuuenda naiskonna Harju JK Laagriga on vahe kolm punkti.

Sakus peetud põnevusmatšis sai kodunaiskond Sporting Viimsi JK vastu kirja 3:2 võidu ning kerkis tabeli tippu. Kuigi Viimsi läks kiiresti Trinity Õismetsa tabamusest juhtima, siis Saku poolt vastasid Eliise Gertrud Põlluvee ühe ning Katriin Saulus kahe tabamusega. Lõppskoori vormistas Viimsi mängija Liisa Merisalu 92. minuti penaltist.

Võit tähendas, et Saku Sporting hoiab tabelis esikohta 10 punktiga, samade punktidega on teisel real Flora. Viimsi on neljas, kuid liidritest lahutab vaid kaks silma.

Toimetaja: Anders Nõmm

