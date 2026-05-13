Kardisportlane Oliver Kurg saavutas Hispaanias teise koha

Samas sõideti ka kardispordi Euroopa meistrivõistluste etapp klassidele OK ja Junior. Eestlased olid esindatud Junioris: finaali jõudnud Albert Tamm sai 18. koha, eelsõitude järel 86. olnud Mark Martin Loomets finaali ei pääsenud, vahendab Autosport.ee.

FIA Karting Academy Trophy Eesti esindaja valiku tegemisel võeti arvesse eelmise hooaja tulemusi ja nende põhjal valis EAL kardiliidu alakomitee võistlusele osalema just Oliver Kure.

Võistluse formaat oli tavapärasest erinev: kogu võistlusvarustus loositi ja oli valmis pandud kõigile osavõtjatele võistluse korraldaja poolt. Ka kardi seadistamisele olid kindlad tingimused ja tehnilised regulatsioonid, mille järgimist pidevalt kontrolliti. Et kogu võistlus oleks veelgi võrdsem, tuli võistlejatel eelsõitude vahel omavahel mootoreid vahetada.

Ka rehvid, mida võistlusel kasutati, olid erinevad Eesti võistlustel kasutatavatest. Kui siin sõidetakse peamisel LeCont rehvidega, siis Karting Academy Trophyl kasutati Maxxis rehve, mis käituvad teisiti.

"Kõige väljakutsuvam oli Maxxis rehviga harjumine, kuna ma pole nendega varem sõitnud. Peale pidi minema väga madala rõhuga ning korra libistades oli rehv kohe üle," selgitas Kurg.

Kogu võistluse juures esines veel tagasilööke. Enamus esimesel päeval toimunud testsessioonid, mis olid mõeldud tehnika testimiseks ja rajaga tutvumiseks, jäid eestlasel tehniliste probleemide tõttu poolikuteks. Õnneks sai Kurg tänu korraldusmeeskonna abivalmidusele viimaseks testsessiooniks kardi sõidukorda.

Treeningute jooksul jõudis ka ilm korduvalt muutuda ning katsetada sai nii kuiva kui märja raja seadistusi. Sellest tulenevalt oli palju tööd ka mehaanikul Mäido Villemsil. Ootamatu tugeva vihmasaju tõttu jäeti ära üks treeningsessioon, kuna rada oli liiga märg ja muutus kasutuskõlbmatuks.

Teisel võistluspäeval enne kvalifikatsiooni oli graafikus veel kaks treeningsõitu, mis toimusid kuivades oludes. Kuna rohkem jõuti tutvuda märja raja seadistustega, tõusis võistleja pinge ning enesekindlus langes. "Kuivaga ei olnud trennides eriti tempot ning ootasin terve aeg vihma," rääkis Kurg.

Kvalifikatsioonsõitu startimisega esines sõitjal ja mehaanikul erimeelsusi. Kurg soovis ajasõidu sõita koos teistega, et kuival rajal sõidurütm kätte saada, mehaanik aga lükkas kardi käima alles siis, kui kuueminutilisest sõidust oli järel veel aega vaid kolme ringi läbimiseks. Metoodika toimis ja Kurg saavutas kvalifikatsioonis kolmanda koha.

Mehaaniku sõnul oli tegu esimese korraga, kus sõitja pinged täielikult haripunkti kruviti, kuid vaatamata selle, tuli sõitja toime ja tulemus üllatas ka teda ennast.

Kolmandalt kohalt starditud eelsõitudest esimese lõpetas Kurg kolmandana, teise teisena ja kolmas heat, mis toimus sõitjale meelepäraselt vihmas, lõpetati esimesena.

Finaali startis Kurg kolmandalt positsioonilt ning hästi õnnestunud start andis võimaluse juba esimeses kurvis kohta parandada ja teiseks tõusta. "Sõit oli pingeline, kuid õnneks pidas närv lõpuni vastu," selgitas Villems.

Sõidu jooksul ei jõudnud konkurendid eestlasele ähvardavalt lähedale ja Kurg ületas finišijoone väärikal teisel positsioonil.

"Enne sõitu vaatasin võistluste nimekirja ning arvasin, et esikümnesse jõudmine on tehtav, kuid nii head tulemust ma ei oleks suutnud oodata. Jäin väga rahule võistlusega, loodan ülejäänud etappidel samuti kiire olla ja aasta lõpuks kokkuvõtte poodiumis seista," rääkis Kurg.

"Sain väga palju motivatsiooni juurde, sest olen väga kaua tahtnud näidata oma kiirust Euroopa tasemel. Kindlasti sain ka julgust juurde, kuna polnud varem Euroopa esiotsas sõitnud."

"Võimalus osaleda nii suurel võistlusel andis rohkel kogemusi meile mõlemale, trimmis korralikult võistlusnärvi ja andis hulgaliselt mõtlemisainet, kuidas leida positiivsust igas olukorras ja enesekindlus heaks soorituseks," lisas Villems.

FIA Karting Academy Trophy sarja järgmine etapp toimub juba 11.-14. juunini Saksamaal Mülsenis. Veel enne seda stardib Kurg ka Eesti meistrivõistluste kolmandal etapil, mis toimub 5.-6. juunini Hiiumaal Käina kardirajal.