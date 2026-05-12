Saar jätkab MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal

Kevin Saar (nr 311). Autor/allikas: Jan Starek/Ilsa Photography
Saksamaal Kleinhau rajal sõidetud quadracerite MM-sarja kolmandal etapil saavutas Kevin Saar neljanda koha. Sarja üldarvestuses jätkab viiekordne Euroopa meister teisel positsioonil.

Laupäeval sõideti kvalifikatsioon, mis pani paika pühapäevaste sõitude stardivaliku koha. Saar võitles kõvasti, kihutades esikolmikus, kuid põrkas hüppel konkurendiga kokku ja kukkus. Õnneks ei toonud kukkumine kaasa vigastust. Põhisõitudes startis Saar teisest rivist ning tuli avasõidus kolmandaks ja teises sõidus neljandaks. Etapi kokkuvõttes saavutas ta neljanda koha.

Saare sõnul oli neljas koht asjaolusid arvestades rahuldav tulemus. "Saksamaa etapp oli minu jaoks väga keeruline. Laupäevast kvalifikatsioonisõitu alustasin suurepäraselt esikolmikus ja teisel ringil ründasin juba liidrit. Kahjuks põrkusin ühel hüppel kokku ja kukkusin päris kõvasti. Ise jäin terveks, aga masin sai kannatada. See tähendas pühapäevasteks sõitudeks 24. stardikoha valikut ehk teisest reast. Teadsin, et tuleb raske päev ja nii ka oli," rääkis Saar.

"Mõlemad sõidud olid sarnased – alustasin esiviieteistkümne piirimail. Esimeses sõidus õnnestus pärast tugevat pingutust kolmandana lõpetada, teises sõidus neljandana. Arvestades, kui kehvasti laupäev läks, siis lõpptulemus on täitsa rahuldav," lisas ta.

Kolme etapi järel on MM-sarja liidriks itaallane Patrick Turrini, kes võitis kolmandal etapil mõlemad sõidud. Saar on teisel kohal, vahe liidriga on 27 punkti. Britt Harry Walker on kolmas ja kaotab eestlasele üheksa punktiga.

Järgmine MM-etapp sõidetakse 30.-31. mail Ühendkuningriigis Canada Heights rajal. 13.-14. juunil jõuab quadracerite MM-sari Eestisse, Karksi-Nuia motokeskusesse. Mulgimaa võõrustab kahte MM-sarja, sest koos quadide MM-sarjaga toimuvad ka külgkorvide motokrossi maailmameistrivõistlused ja mõlemasse sarjas on kodus stardis mitmeid Eesti sõitjaid.

Toimetaja: Henrik Laever

Saar jätkab MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal

