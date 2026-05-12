Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

Ultrasportlane valmistub 16. juunil algavaks erakordseks rattaväljakutseks, mille käigus läbib ta kümne ööpäevaga 5000 kilomeetrit läbi Euroopa kõige mägisemate piirkondade, lõpetades teekonna Eestis Peipsi ääres.

Teekond viib sportlase mitmetele legendaarsetele Tour de France'i, Vuelta a España ja Giro d'Italia tõusudele ning väljakutse kogutõusumeetrite arv ületab isegi maailma ühe raskeima ultrarattasõidu Race Across America ehk RAAM-i näitajad.

Euroopa väljakutse kõrgeimad punktid ulatuvad ligi 2500 meetrini, kuid keerukust lisavad kitsad mägiteed, pidevalt muutuv reljeef ja ettearvamatu ilm. Ratasepa marsruut kulgeb läbi Portugali, Hispaania, Andorra, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Saksamaa, Tšehhi, Poola, Leedu ja Läti ning jõuab seejärel Eestisse.

Selle katsumuse ametlik finišiaeg läheb lukku Peipsi ääres, kust Ratasepal jääb koju Tartusse sõita veel ligikaudu 70 kilomeetrit. Just sellele viimasele 70-kilomeetrisele lõigule kutsubki ta inimesi endaga koos kaasa sõitma.

"Mõnus oleks lõpuks ratta seljast maha tulla, tuppa astuda ja pidada asi lõppenuks ehk jõuda esimest korda pikast väljakutsest otse koju," ütles Ratasepp.

Võrreldes mulluse RAAM-iga on seekordseks katsumuseks muudetud ka ettevalmistust ja logistikat. Kui USA-s puudus tiimil matkaauto ning kogu varustus tuli minimaalsena kaasas kanda, siis Euroopas liigub tugitiim koos matkaautoga, mis võimaldab paremini taastuda ja paindlikumalt muutuvatele oludele reageerida.

"Kui USAs oli kõige raskem pidev kuumus, siis Euroopas on väljakutse hoopis teistsugune – merepinnal võib olla täielik suvi, aga mägedes muutub ilm kiiresti ja võib olla väga heitlik," lisas Ratasepp. "Näiteks eelmisel aastal oli juunikuus nii Kesk-Euroopas kui ka Eestis üsna vihmane ja jahe periood. Seetõttu võib ilm selle katsumuse jooksul mängida oluliselt suuremat rolli kui RAAM-il."

Ratasepa sõnul on seekordne projekt sündinud soovist proovida midagi uut ja veelgi keerulisemat ning arendada neid oskusi ja kogemusi, mida oleks tulevikus vaja juhul, kui ta soovib RAAM-il uuesti starti minna ja seal kiiremini sõita.

"Selleks tuleb saada paremaks ja kiiremaks, õppida toime tulema oluliselt vähema kui kolmetunnise ööpäevase unega ning omandada kogemust, kuidas paremini lahendada neid murekohti ja keerulisi olukordi, mis mind minu esimesel RAAM-il saatsid. Race Across Europe projekti idee sündiski soovist panna ennast proovile RAAM-ile sarnases katsumuses, kuid samas täiesti uues kuues," ütles ta.

"Oleme Raidu väljakutseid toetanud juba palju aastaid ning seekordne ettevõtmine on eriline, kuna saame väljakutse finišit oma silmaga näha ja oma kangelase kodumaal uhkusega vastu võtta. Loodame, et kaasaelajaid tuleb palju ning Raidu järjekordne suur väljakutse saab väärilise ja emotsionaalse punkti," kommenteeris Ratasepa sponsor, FenixBet ja Fenix Casino turundusjuht Marje Braunbrück.