X!

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

Varia
Foto: Ken Mürk/ERR
Varia

Paide Linnameeskonna peatreeneri positsioonilt vabastatud Vladimir Vassiljev ei olnud rahul sellega, et klubi spordidirektoril Gert Kamsil oli harjumus külastada aeg-ajalt riietusruumi ja seal kõnesid pidada.

Vassiljevi ja Paide teede lahkumine on tekitanud jalgpalliavalikkuses palju diskussioone ning Vassiljev on pärast avaldanud, et Kamsil oli vastav komme. See on tekitanud mõnedes hukkamõistu, aga samuti spordidirektori rolli täitev Janar Talts nende hulka ei kuulu.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpalliklubi spordidirektor tunnistas, et käitus ise hiljuti sarnaselt, kui meeskond jäi Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias Pärnu Transcomi vastu hätta.

"Jaa, see on täiesti normaalne tegevus. See ei ole mingisugune... Ma olen kuulnud jah, et see on taunimisväärt või midagi. Ma ütlen sulle, käsi südamel - peale teist Pärnu mängu ma ei ütleks, et see oli kõne pidamine, mis mina tegin. Ma tavaliselt ei sekku, aga mingitel hetkedel seda peab tegema," lausus ta Vikerraadio spordisaatele "Spordipühapäev".

"Pead jälgima igapäevatoimetusi ja ega see ei ole mingi emotsioonipurse, et tuled ja hakkad lahmima. Ma arvan, et see on igal pool läbi mõeldud tegevus ja vahepeal on sellist äratust vaja. Olen näinud ise, kuidas klubi omanikud või presidendid tulevad pärast kaotatud mängu ja lõugavad ja teevad ja möllavad."

"Ma arvan, et spordidirektor on kõige lähem inimene meeskonnale, kes on omanike või juhtkonna ja meeskonna vahel," jätkas Talts. "Kes on igapäevaselt kõigi asjadega kursis. Vahepeal on seda vaja. Pehmet mämmutamist ei saa lõpuni teha, kui tulemused on halvad."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

11.05

Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.05

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

11.05

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

11.05

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

11.05

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo