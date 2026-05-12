Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

Vassiljevi ja Paide teede lahkumine on tekitanud jalgpalliavalikkuses palju diskussioone ning Vassiljev on pärast avaldanud, et Kamsil oli vastav komme. See on tekitanud mõnedes hukkamõistu, aga samuti spordidirektori rolli täitev Janar Talts nende hulka ei kuulu.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpalliklubi spordidirektor tunnistas, et käitus ise hiljuti sarnaselt, kui meeskond jäi Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias Pärnu Transcomi vastu hätta.

"Jaa, see on täiesti normaalne tegevus. See ei ole mingisugune... Ma olen kuulnud jah, et see on taunimisväärt või midagi. Ma ütlen sulle, käsi südamel - peale teist Pärnu mängu ma ei ütleks, et see oli kõne pidamine, mis mina tegin. Ma tavaliselt ei sekku, aga mingitel hetkedel seda peab tegema," lausus ta Vikerraadio spordisaatele "Spordipühapäev".

"Pead jälgima igapäevatoimetusi ja ega see ei ole mingi emotsioonipurse, et tuled ja hakkad lahmima. Ma arvan, et see on igal pool läbi mõeldud tegevus ja vahepeal on sellist äratust vaja. Olen näinud ise, kuidas klubi omanikud või presidendid tulevad pärast kaotatud mängu ja lõugavad ja teevad ja möllavad."

"Ma arvan, et spordidirektor on kõige lähem inimene meeskonnale, kes on omanike või juhtkonna ja meeskonna vahel," jätkas Talts. "Kes on igapäevaselt kõigi asjadega kursis. Vahepeal on seda vaja. Pehmet mämmutamist ei saa lõpuni teha, kui tulemused on halvad."