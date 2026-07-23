Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

"Me saime aru, et vastased on võidetavad. Töötasime, kaitsesime, teadsime, et võimalused tulevad ja lõpuks saime. Oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa. Oleme väga rahul praegu, aga töö pole tehtud. Järgmine nädal on mäng Aserbaidžaanis ja läheme samamoodi peale," ütles Hõim pärast kohtumist.

Paide pidas avapoolajal vastu Zira survele, kuid teisel poolajal muutus kodumeeskond üha ohtlikumaks. Kohtumise ainus värav sündis 87. minutil, kui Pa Abdou Cham kasutas ära Henri Anieri löögi järel tekkinud tagasipõrke ja saatis palli lati põrkest võrku.

Lisaks võidule rõõmustas Hõimu ka see, et tugev vastane jäeti väravata.

"Muidugi oli see raske. Ma arvan, et kõik nägid, kuidas me töötasime ja tahtsime seda nulli seal taga hoida. Saime sellega hakkama ja nüüd peame selle endaga kaasa võtma," sõnas Paide kapten.

Järgmisel nädalal ootab Paidet ees korduskohtumine Aserbaidžaanis. Hõimu sõnul tuleb edu nimel jätkata samamoodi.

"See, mida me täna näitasime siin – tahame, töötame ja kaitseme. Siis tuleb ka tulemus," lausus ta.