Eesti rallikrossisõitjad astusid Riias toimunud EM-etapil pjedestaalile

Riias toimunud rallikrossi Euroopa meistrivõistluste avaetapil tõusid eestlastest pjedestaalile teise koha saavutanud Armin Raag ja Albert Ako Kokk ning kolmanda kohaga lõpetanud Martin Juga.

Rallikrossi EM-i uues klassis Euro RX5 oli parim sakslane Tim Braumüller, teisena sõitis üle finišijoone Armin Raag, kolmandana Martin Juga ja viiendana Marko Muru, vahendab autosport.ee.

"Tulemus tuli küll hea, aga oleks oodanud ikkagi natuke paremat. Natuke olime hädas startidega, aga start on teadagi rallikrossis väga oluline. Teeme selle kallal veel tööd," rääkis Raag.

Samuti uues Euro RX4 klassis oli parim prantslane Andrea Benezet, teise tulemusega lõpetas 14-aastane eestlane Albert Ako Kokk. "Finaalis oli teises kurvis kaasvõistlejaga väike kontakt ja auto sai kannatada. Pressisin ikka lõpuni," rääkis Kokk.

Kiireimas, Euro RX1 klassis võidutses rallikrossi kaheksakordne maailmameister Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo). Maiko Tamm (Ford Fiesta) sai 29 võistleja seas 12. koha. "Terve nädalavahetuse üritasime esiratastele paremat pidamist saavutada, et autot paremini keerama saada. Teiseks päevaks saime olukorra paremaks," rääkis Tamm. "Konkurents ja tase oli väga tugev. Minu eesmärk oli vähemalt poolfinaali välja jõuda ja see õnnestus."

Samas klassis võistelnud Mart Tikkerbär (Peugeot 208) katkestas tehnilistel põhjustel.

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 30. ja 31. mail Ungaris.