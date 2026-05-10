Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

Algaval nädalal tehakse algust ka Eesti korvpalli meistrivõistluste finaalseeriaga, kus lähevad vastamisi vanad rivaalid BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. ETV spordisaate stuudios käisid mõlema meeskonna võimalusi analüüsimas korvpallitaskuhäälingute juhid ehk Siim Raudla ("Mängumehed") ja Ivar Jurtšenko ("Pihtas-põhjas").

Kuu aega tagasi, kui lõppes Eesti-Läti liiga, oli selline tunne, et nüüd on see hetk käes ja väga suur asi tuleb. Tuleb tunnistada, et Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits on finaalis, aga see olukord on läinud kuidagi teistsugusemaks.

Siim Raudla: Jaa, kahtlemata. Ma usun, et nüüd, kus need võistkonnad on finaalis, keda me sinna tegelikult tahtsime - nad on seal 16. korda. Seni seeria Kalevile 12:3. Olukorras, kus favoriiti on keeruline nimetada, siis iga korvpallifänni jaoks on laud järgmiseks laupäevaks kaetud. Ehk siis tuleb vaid lauda istuda ja nautima hakata.

Kas sinu jaoks, Ivar, on läinud pidulikkust vähemaks? Ühelt poolt on mõned mehed katki, teiselt poolt on mõned mehed katki.

Ivar Jurtšenko: Eks see kipub olema hooaja sellises faasis üsna tavapärane. Kuskilt ikka midagi logisema hakkab. Küsimus on lihtsalt, kui paljudel meestel. Ma arvan, et see võib finaalseeriale mingi jälje jätta. Kui ühelt või teiselt poolt mingid ootamatused vigastuste näol tulevad, aga mängida tuleb nendega, kes sul võtta on. Keegi selle taha pugema ei hakka, ma arvan.

Tartul on olnud see kuu päris-päris raske. Kalevil terve hooaeg. Kas see on ainult Karl-Johan Lipsu ja Malcolm Bernardi vigastus või midagi veel?

SR: No kindlasti mainitud mängijate vigastused seda rütmi lõhkusid. Lisaks [Rait-Riivo] Laanele ja [Rauno] Nurgerile, kes juba Eesti-Läti liiga kulminatsioonis väljakule ei pääsenud, muutusid nüüd väga marginaalseks ka Robert Valge ja Hannes Saare minutid. Saab näha, mida toob finaal. Ma julgen arvata, et seitsme mehega päris tiitlit ei võida. Samas tuleb Tartule au anda - tulla 0:2 kaotusseisust välja ja see poolfinaalseeria võita. Ma arvan, et sealt tuli meeskonnale väga kõva emotsionaalne laeng ja see võib tegelikult finaalseerias päris kõvasti kanda.

Kas nüüd on juba olukord, kus Kalev/Cramo pink on pikem?

IJ: Ma arvan, et seda olukorda selles mõttes hetkel veel ei ole, sest Kalev võitis TalTechi 3:1 - seal oli ka mänge, kus pool meeskonda oli tervisehädadega väljas. Näiteks seeria esimene mäng. Osad mehed on ehku peal, kas veab järgmise mänguni või ei vea. Pingi olukord on pigem täna võrdne. Ma arvan lihtsalt, et varasemalt oli Tartul see pingiolukord parem.

Öeldakse, et play-off'ides ja tiitli peale mängivad meeskondadel juba liidrid. Meeskond on kõva, aga punkte teevad liidrid. Kas Kalevil on tulnud välja liidrid?

IJ: Kalevil on liidrid kogu aeg olemas olnud, lihtsalt küsimus on: kes kui palju õnnestub? [Severi] Kaukiainen, [Anrijs] Miška on siin juba meistritiitli kätte saanud, [Hugo] Toom on siin juba meistriitlitega mees, [Martin] Dorbek ja nii edasi. Kalevil selles vaates, kes meistriliiga finaalis võiks tegijad olla, on vaata, et isegi parem seis kui Tartul.

SR: Ma tuleks ka tegelikult Kalevi leeri juurde ja toonitaks [Tanel] Kurbase ja Dorbeku olulisust. Kurbasel on 39 finaalmängu tagataskus, Dorbekul 34. Kahe peale 15 meistritiitlit. Nad ei ole kumbki liialt [peatreener Anton] Mirolybovi soosingus olnud. Ma arvan, et siin on nüüd abitreener [Kris] Killingul aeg minna soomlasele kõrva sosistama. Ma arvan, et need mehed tuleks pilti tuua. Kurbas viimases poolfinaalseeria mängus ei mänginud. Vaatame, kas see juhtub või mitte.

Treenerite duell. [Aivar] Kuusmaa on Eesti meistriks tulnud ja siin kühveldanud päris kaua. Mirolybov esimest aastat.

SR: Siin on keeruline emmale-kummale eelist anda. Ilmselgelt teame Aivari käekirja paremini. Eks seal mingeid käike tuleb ka finaalseerias. Mingeid üllatavaid käike. Mirolybovit me nii hästi ei tunne, aga seda Soome koolkonda enam-vähem teame, mida nad teha tahavad. Aga ma ei julgeks küll mingit eelist emmale-kummale võistkonnale anda.

IJ: Mirolybov on tulnud näiteks Austria meistriks ehk tal meistritiitli võitmise kogemus on olemas. Lihtsalt kahe treeneri võrdluses see hetk, et Mirolybov ei ole ise seda võistkonda komplekteerinud, kes tal täna mängitada on. Küll mõned mehed on ta saanud juurde tuua. Ma arvan, et mõlemad on piisavalt kogenud ja treenerite taha asjad ei jää.

Meil on jäänud esimese finaalmänguni kuus päeva. Mida selle aja jooksul tehakse?

SR: Kindlasti tehakse korralik scouting. Mõlema meeskonna treeneritebrigaad on piisavalt professionaalne. Siin käiakse paljud asjad üle. Ärme unusta, et kuus korda on sel hooajal omavahel juba mängitud. Tartu on mängudega neli-kaks peal. Millegiga üllatada on päris keeruline. Ma arvan, et näeme enam-vähem samu käike, samu tendentse, mida oleme selle hooaja mängudes juba näinud.

On see pisiasjadele keskendumine või millegi suure ja üllatavaga on veel võimalik välja tulla?

IJ: Üldjoontes peaks mehed olema võimalikult heas konditsioonis. Kel on pisimured või suuremad mured - nendele tehakse pai, puhutakse peale, et saadaks asjad korda. Selles plaanis kõige tähtsam on see, et võimalikult paljud mehed on rivis.

Kas Bernard ja Lips lastakse kohe esimeses finaalis peale või siis veel natuke säästetakse?

IJ: Ma arvan, et see sõltub päev-päevalt. Kuidas meeste seis on. Kõige parem ülevaade on meeskonna sees. Kui nad on 80-90 protsenti mänguvalmis, antakse kohe algusest peale kuuma.

Mida peab tegema Kalev ja mida Tartu, et enda kasuks kallutada?

SR: No tulles korra eelmise küsimuse juurde tagasi, siis ma arvan, et Tartu peab tegelema sellega, et Lips saaks nüüd terveks. Ma ei tea, kas nädal on piisav, et terveks saada. Ma julgen väita, et tagaliinid on meeskondadel enam-vähem võrdsed nii sügavuse kui ka kvaliteedi poolest. Eesliiniduell saab olema põhiline: [Dylan] Painter, [Markus] Ilver, Lips versus Miška, [Stephon] Jelks ja Toom. Aga kui Lips on seal poolpidune, siis Tartul saab olema päris keeruline.

Erik Makke nimi ei ole meil kordagi läbi käinud. Kas tema võib saada Kalevi poolt selliseks otsustajaks a'la [Stefan] Vaaks eelmine aasta?

IJ: Võib küll, miks mitte. Kalev/Cramo puhul tookski seda välja, et nad suudavad igal hooajal hooaja käigus kellegi üles tuua. Jah, võime öelda, et Vaaks tuli meeskonda end juba kusagil näidanuna, Makke tuli näidanuna, aga nad saavad kvalitatiivse sammu saavad Kalev/Cramo meeskonnas juurde. Enne seda võime rääkida Suurorgudest, Böckleritest, kas või Hugo Toomist. Oleks ju tore, kui nooremad mehed tuleks nii peale, et löövad selle platsi piltlikult öeldes puhtaks.

Võidab kes ja mis seisuga?

SR: Väga keeruline, aga ma ei jäta vastamata otse loomulikult. Ma loodan ja usun, et see läheb viiendasse mängu, aga Tartu karukoopas on neist väga keeruline jagu saada. Olen seal saalis ise olnud ja see on päris metsik ehk siis Tartu kolm-kaks.

IJ: Kui juba Pärnu võitis Tartut Tartu kodus, siis Cramole kolm-üks.

Kaptenite kommentaarid

Martin Dorbek, Kalev/Cramo:

"Ma ütlen ausalt, et on olnud päris kummaline hooaeg. Treenerite vahetused ja mängijatega igasugu vigastusi olnud. Ma arvan, et oleme siiski tublid olnud. Oleme seal, kus tahame - praegu eestikate finaalis. Arvan, et oleme praegu üsna heas seisus."

Martin Paasoja, Tartu Ülikool Maks & Moorits:

"Meil ei ole olnud hooaja jooksul suurt mõõna. Oleme kasvavalt üles läinud. Aga ilmselgelt mingid mängud tulevad sisse, kus teatud põhjustel ei ole kõige paremini asjad sujunud. Mingis mõttes näitas meeskonna sisu see praegune seeria. Sellisest seisust välja tulla ei ole mentaalselt üldse lihtne. Au meestele, kes selle asja ära tegid. Au Lipsule ja Bernardile, kes enda keha hinnaga tulid meile appi."