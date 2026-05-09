Alex Reimann saavutas Spa ringrajal esikoha

Nädalavahetus algas juba kvalifikatsioonis tugevalt. Porsche 911 GT3 Cupiga sõitis Reimann esiritta — reedel teise stardikoha, laupäeval parima. Vahe esikoha omanikuga jäi reedel 0,134 sekundit; laupäeva ajasõidus oli ta kõige kiirem.

Reedene sõit kulges puhtalt. Reimann hoidis teist kohta algusest lõpuni, vigade ja karistusteta, ning jõudis finišisse Alex Hardti (a-workx by KATANA Tools) järel. Kvalifikatsioonis eraldas neid 67 tuhandikku, sõidus 2,755 sekundit. Spa on kiire ja tehniline rada — stabiilsus loeb palju.

Laupäeval läks teistmoodi. Reimann startis parimalt kohalt, ei loovutanud esikohta kordagi ja sõitis kaheksa järjestikust ringi nii, et kõik ajad mahtusid 0,7 sekundi sisse. Hardt jäi finišis 2,110 sekundi taha, van Lagen kolmandaks.

"See nädalavahetus läks nii, nagu olime soovinud," ütles Reimann. "Auto oli laupäeval täpselt selline, nagu vaja, ja sain hoida oma rütmi algusest lõpuni. Esimese sõidu järel teadsime, mida muuta, ja meeskond tegi selle ära. Tahan tänada kogu Quanloop EST1 Racingut ning eriti Raimot (meeskonnajuht Raimo Kulli - toim) — ta on minu jaoks olnud aastate jooksul nii juhendaja kui ka mentor, ja ilma temata ma siin ei oleks."

"Alex tegi terve nädalavahetuse seda, mida temalt ootame. Kvalifikatsioon oli tugev, esimene sõit kontrolli all, teises sõidus oli tempo ühtlane algusest lõpuni — selle jätaks ära. Tio sõitis samuti kaks puhast sõitu ja tõi kaks korda punkte. Ali debüteeris keerulisel rajal ning teises sõidus jäi tema nädalavahetus paraku poolikuks, aga selliseid hetki tuleb iga sõitja teel ette. Liigume edasi," sõnas ta.

Reimann teeb teise stardi juba nädala pärast: 15.–17. mail sõidetakse Prantsusmaal Dijon-Prenois' ringrajal Porsche Carrera Cup France'i etapp.