Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

Sel nädalal teevad hooaja esimesel MK-etapil kaasa Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, kes mängivad Futures-taseme turniiril Hispaania pealinnas Madridis.

Tiisaar – Korotkov pääsesid otse põhiturniirile, mis algab reedel, 8. mail. Eesti duo kuulub A-alagruppi ja avamängus minnakse vastamisi austerlaste Philipp Sponeri ja Lorenz Petutschniguga, vahendab Volley.ee.

Lisaks kuuluvad alagruppi Hispaania paar Alejandro Huerta Pastor – Adrián Gavira Collado ning Itaaliat esindavad Davis Krumins – Daniele Lupo.

Sellest hooajast treenivad Tiisaar ja Korotkov uue treeneri Dirk Boehle käe all, kes ootab huviga, kuidas treeningud vilja hakkavad kandma. "Nüüd on esimene etapp kohe käes ja ootan põnevusega, kuidas nad mängivad," rääkis hollandlane, lisades, et üldvaates ootab ta Tiisaarelt ja Korotkovilt Futures-turniiridel medaleid.

"Esimeselt turniirilt on raske midagi kindlat oodata, aga üldiselt peaksid nad Futures-turniiridel võitlema medalite nimel. Seejärel peaksime mängima Challenge-tasemel ning lõpuks jõudma välja kõige kõrgema taseme ehk Elite 16 etappidele. Aga läheme samm-sammult ja esialgu sihime Futures-etappidel kõige säravamaid medaleid," ütles treener.