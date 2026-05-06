Markus Kajak tuli Saksamaal teiseks

Autor/allikas: Markus Kajak Racing/Facebook
Eesti kardisõitja Markus Kajak osales Mülseni kardirajal toimunud Saksamaa meistrivõistluste esimesel etapil, kus saavutas KZ2 klassis 18 osaleja seas teise koha.

Vaatamata kvalifikatsioonsõidu võidule osutusid järgmised sõidud Kajaku jaoks rasketeks. Võrreldes kvalifikatsiooniga jäi eestlane enda sõnul konkurentidele alla just kiiruse poolest. Esimeses eelsõidus kaotas Kajak kolm kohta ja langes esikohalt neljandaks. Teise eelsõidu oli ta sunnitud esikohalt katkestama, vahendab Autosport.ee.

"Teises eelsõidus tekkis tehniline probleem mootoriga, seepärast pidin katkestama viimasel ringil. Veel kaks ringi enne lõppu, kui sõitu juhtisin, tundsin, et mootori jõud hakkas kaduma. Viimase ringi alguseks olin kukkunud kolmandaks ning sellele järgnes tehnilise probleemi tõttu katkestamine," kommenteeris sportlane ise.

Eelfinaalis suutis Kajak tõusta seitsme koha võrra ehk kümnendalt positsioonilt jõudis ta sõidu lõpuks kolmandaks.

Eelnevate sõitude tulemusena pidi Kajak startima finaalsõitu viiendana, kuid tänu mitmele edukale möödasõidule tõusis ta teiseks ja samal positsioonil sõidu ka lõpetas.

Kajaku järgmine start on Euroopa meistrivõistluste esimesel etapil Belgias Genki rajal 21.-24. maini. Erinevalt varasematest aastatest võistleb Kajak sel aastal EM- ja MM-sarjas klassis KZ. "See on minu jaoks uus ning kindlasti ka üks suur väljakutse, ent olen selleks kõigeks valmis!" kinnitas ta.

Samal ajal toimus Saksamaal Wackersdorfis ka Rotax Max Challenge Euro Trophy sarja teine etapp, kus võistles Ragnar Veerus. 36 sõitja pikkuses võistlejaterivis saavutas Veerus kümnenda koha.

Kvalifikatsioonsõidus oli aga Veerus rivi tipus, kus püsis ka esimeses ning kolmandas eelsõidus. Teises eelsõidus pidi esikohalt startinud Veerus loovutama kaks positsiooni ja lõpetas kolmandana.

Eelfinaali alustas ta teiselt kohalt, kuid finišijoone ületas alles 11. positsioonil. Veeruse sõnul oli tegu strateegiaveaga, kuna esiotsa sõitjad olid eelfinaalis uute rehvidega, tema aga mitte.

Ka finaalis esines kohakaotusi ja neljandana startinud Veerus pidi kokkuvõttes leppima kümnenda kohaga. "Kuigi olin ise finaalis uue rehviga, olin just tempoliselt hädas ning raja küljes kinni," selgitas Veerus. "Kuna esiotsa konkurentsist ära langesime, ei saa täielikult tulemustega rahul olla, kuid kvalifikatsioon ja eelsõidud läksid siiski plaanitult."

Sõitja sõnul oli tempo raugemine tingitud ka asjaolust, et võistlusmootori probleemide tõttu tuli kasutusele võtta varumootor, mis antud rajal nii hästi ei toiminud.

Veeruse järgmine start on juba mai lõpus Kandavas, kus toimub Rotax Nordic sarja esimene etapp.

