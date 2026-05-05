Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

Achille Polonara. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Itaalia korvpallur Achille Polonara teatas 34 aasta vanuselt sportlaskarjääri lõpetamisest.

Aastaid Itaalia rahvuskoondist esindanud ning teiste seas Baskonia, Fenerbahce ja Žalgirise vorme kandnud Polonara oli sunnitud karjäärile joone alla tõmbama verevähi tõttu. Ta sõlmis eelmise aasta suvel lepingu Sassari Dinamoga, kuid ei saanud vähidiagnoosi tõttu kordagi väljakule joosta. Novembris langes ta kümneks päevaks koomasse.

"Alustasin uuesti individuaaltreeningutega, ent mõistsin, et on aeg korvpalliga lõpparve teha. Ma ei suuda enam kunagi olla see mängija, kes ma kunagi olin. Tahan, et mind mäletataks mängijana, kes ma olin. Jään sind igatsema, korvpall," kirjutas Polonara ühismeedias.

2023. aastal diagnoositi Polonaral munandivähk, millest tervenes edukalt ja naasis kiiresti väljakule.

Polonara tuli klubikarjääris Itaalia, Leedu, Türgi ja Hispaania meistriks, lisaks võitis Dinamo särgis 2019. aastal FIBA Euroopa karikasarja. Itaalia rahvuskoondist esindas ta kahel EM-finaalturniiril, 2023. aasta MM-il ja 2021. aastal toimunud Tokyo olümpiamängudel.

Toimetaja: Henrik Laever

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

