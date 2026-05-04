Ragnar Simuland alustas hooaega Saksamaal Porsche sarjas

Enne esimest etappi sai Simuland oma uue võistlusautoga Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport tutvuda ühel testipäeval ja kohe järgmisel päeval toimunud kvalifikatsioonis sõitis ta välja kolmanda stardikoha kindlustanud ringiaja, vahendab Autosport.ee.

"Neljapäeval toimunud testipäeval istusingi esimest korda autosse ja juba järgmisel päeval toimus kvalifikatsioon," selgitas Simuland. "Autoga sain kiirelt sinasõbraks, aga kuna testipäeval me polnud värskete rehvidega sõitnud, siis ma ei suutnud kvalifikatsioonis uutest rehvidest maksimumi välja pigistada."

Esimene võistlussõit lõppes aga Sorg Rennsporti tiimi autol kihutanud eestlasele katkestamisega, sest juba esimesel ringil sõideti talle ühes kurvis sisse ja auto sai sedavõrd palju kannatada, et jätkata polnud võimalik.

"Alustasin siis kolmandalt kohalt ja kui jõudsin neljandasse kurvi, siis üks konkurent saabus kurvi liialt suure hooga ning kihutas mulle külje pealt sisse, nii et mu autol purunesid esivelg ja radiaator," kommenteeris Simuland.

Kuna teist sõitu oli ta sunnitud alustama viimaselt ehk üheksandalt stardikohalt, siis kõrgemaid kohti oli püüda keeruline, aga sellegipoolest suutis eestlane tõusta lõpuks viiendaks. "Kuna mu autot ei jõudnud mehaanikud teiseks sõiduks parandada, siis sain võimaluse startida varuautoga," kommenteeris Simuland.

"Aga varuautoga startides näevad reeglid ette, et alustada tuleb viimaselt kohalt. Saadud kogemuste poolest võib esimese etapiga rahule jääda, aga tulemus polnud muidugi see, mida tiim ja mina ise nädalavahetuselt ootasime."

Kuuest etapist koosneva sarja teine osavõistlus sõidetakse maikuu lõpus Oscherslebeni ringrajal.