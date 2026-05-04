X!

Ragnar Simuland alustas hooaega Saksamaal Porsche sarjas

Autosport
Ragnar Simuland
Ragnar Simuland Autor/allikas: Sorg Rennsport
Autosport

Tänavu Saksamaa Porsche Sports Cup sarjas osalev Ragnar Simuland alustas hooaega Hockenheimi ringrajal. Teises võistlussõidus õnnestus tal saavutada viies koht.

Enne esimest etappi sai Simuland oma uue võistlusautoga Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport tutvuda ühel testipäeval ja kohe järgmisel päeval toimunud kvalifikatsioonis sõitis ta välja kolmanda stardikoha kindlustanud ringiaja, vahendab Autosport.ee.

"Neljapäeval toimunud testipäeval istusingi esimest korda autosse ja juba järgmisel päeval toimus kvalifikatsioon," selgitas Simuland. "Autoga sain kiirelt sinasõbraks, aga kuna testipäeval me polnud värskete rehvidega sõitnud, siis ma ei suutnud kvalifikatsioonis uutest rehvidest maksimumi välja pigistada."

Esimene võistlussõit lõppes aga Sorg Rennsporti tiimi autol kihutanud eestlasele katkestamisega, sest juba esimesel ringil sõideti talle ühes kurvis sisse ja auto sai sedavõrd palju kannatada, et jätkata polnud võimalik.

"Alustasin siis kolmandalt kohalt ja kui jõudsin neljandasse kurvi, siis üks konkurent saabus kurvi liialt suure hooga ning kihutas mulle külje pealt sisse, nii et mu autol purunesid esivelg ja radiaator," kommenteeris Simuland.

Kuna teist sõitu oli ta sunnitud alustama viimaselt ehk üheksandalt stardikohalt, siis kõrgemaid kohti oli püüda keeruline, aga sellegipoolest suutis eestlane tõusta lõpuks viiendaks. "Kuna mu autot ei jõudnud mehaanikud teiseks sõiduks parandada, siis sain võimaluse startida varuautoga," kommenteeris Simuland.

"Aga varuautoga startides näevad reeglid ette, et alustada tuleb viimaselt kohalt. Saadud kogemuste poolest võib esimese etapiga rahule jääda, aga tulemus polnud muidugi see, mida tiim ja mina ise nädalavahetuselt ootasime."

Kuuest etapist koosneva sarja teine osavõistlus sõidetakse maikuu lõpus Oscherslebeni ringrajal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

18:05

Ragnar Simuland alustas hooaega Saksamaal Porsche sarjas

17:31

Mauri Villmann tuli Texases seitsmendaks

17:00

Grabe pidi koduse turniiri finaalis tunnistama leedulase paremust

16:47

Noored Eesti jõutõstjad kerkisid omaealiste seas Euroopa parimateks

16:21

Mitmed alaliidud soovivad EOK presidendivalimiste edasilükkamist

15:44

Suppi pälvis Tšehhis parima sprinteri särgi

15:07

Avalanche ja Wild alustasid teist ringi väravatesajuga

14:23

Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

14:12

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

13:48

Madridi Real säilitas õrna tiitlilootuse

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

03.05

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

00:26

Barcelona murdis Bayerni vastupanu, finaalis ootab gigantide vastasseis

03.05

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

03.05

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

03.05

ManU võitis esmakordselt kümne aasta jooksul Liverpooli mõlemas liigamängus

03.05

Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

08:42

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo