Tiimikaaslased kaksikvõidule aidanud Bauer sai parima sprinteri särgi

Mikk Bauer Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit
Hiinas peetud ühepäevasõidul Colorful Guizhou Cycling League – Fuquan International Cycling Festival pälvis Mikk Bauer (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) parima sprinteri särgi.

Parima sprinteri särgi võitis rattur, kes kogus vahefinišitest kõige rohkem punkte. Üldarvestuses teenis Bauer kümnenda tulemuse, jäädes kaksikvõidu pälvinud tiimikaaslastele Alex Vandenbluckele ja Serhii Sydorile alla ühe minuti ja 34 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Minu ülesandeks oli aidata tiimi ja üritasin paaril korral ka ise eest sõita, aga ei õnnestunud," rääkis Bauer. "Viimasele ringile minnes vedasin kaks tiimikaaslast lahti ja nad said eest ära. Proovisin üksinda järele sõita, aga ei õnnestunud."

Lisaks üldvõidule ja parima sprinteri särgile pälvis Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team esikoha meeskondlikus arvestuses.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

