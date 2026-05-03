Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

Laupäeval peeti Elva lähistel Kulbilohu rallikrossirajal Eesti rallikrossi meistrivõistluste hooaja avaetapp. Hooajale anti start uuendatud rajal, jokkeri ala oli asfalteeritud ning tehtud turvalisemaks, mis pälvis võistlejatelt palju positiivset tagasisidet.

Super1600 klassis alustas hooaega võidukalt Siim Saluri (Renault Twingo). Touringcar klassis teenis etapivõidu pikalt Eesti meistrivõistlustest eemal olnud lätlane
Kristaps Grunte (BMW 120RX). Supercar klassis võttis tugeva etapivõidu Siim Sündema (Ford Fiesta). BMW RX3000 klassis osales rohkelt Läti võistlejaid ning võidu teeniski lätlane Maris Zadinans (BMW M2), teise koha sai samuti läti võistleja Gatiz Keziks ning kolmandana lõpetas eestlane Lainar Lepaste.

Võitja päev ei alanud probleemideta – juba hommikul tuli rinda pista pidurimuredega.
"Pidureid polegi väga vaja," naljatles Zadinans pärast sõitu, lisades, et tempo saadi kiiresti paika.

Hea hooaja algus on pannud sõitja plaanima kaasa teha kõik tänavused Eesti
meistrivõistluste etapid. Crosscar klassis võitis Geir Genor Muttik (Speedcar Wonder), teise koha saavutas tuntud rallisõitja Karl Martin Volver ning kolmandana lõpetas Kevin Allik.

Crosskart 650 klassis teenis võidu Rait Sööt, kellele järgnesid Mairo Kähr ja Georg Steve
Supper. Sööt kasutas taas talle omast jokkeriringi taktikat, erinevalt paljudest konkurentidest ei kasuta ta spotterit, vaid jälgib konkurentide liikumist ise ning teeb otsused sõidu käigus. Tema sõnul toimis lähenemine ka seekord ning otsustavaks sai õigel hetkel võetud jokker.

Suurim konkurent päeva jooksul oli 2025 hooaja crosskart-klassi Eesti meister Mairo Kähr, kelle jaoks oli laupäevane võistlus esimene täiskasvanute arvestuses. Kähr näitas kohe stabiilselt kiireid ringiaegu ning finaalis tekkis kahe liidri vahel finišikurvis kontakt,
kus Kähr käis hetkeks kahel rattal, kuid mõlemad sõitjad jätkasid ja jõudsid finišisse.

Crosskart 250 klassis võitis Sebastian Rebane. Yaris 1000 noorteklassis teenis etapivõidu Gerret Franke.

Eesti rallikrossi meistrivõistlused jätkuvad 16. mail Raassilla RX kompleksis, kus peetakse samaaegselt nii Eesti kui ka Baltikumi meistrivõistluste etapp. Oodata on suurt osalejate arvu ning starti tuleb kogu Baltikumi rallikrossi paremik.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

