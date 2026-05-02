Lucas Orav edestas Tallinna lauluväljakul Robert Virvest

Orav (Speedcar Wonder) võitis 14,1-sekundilise eduga Robert Virvese ees. Kolmanda koha sai Lucas Lausing (Speedcar Wonder), kes jäi sarja külalisvõistlejast Virvesest (Ligier XC40) 0,7 sekundi kaugusele. Võitja aeg oli 13.45,899, vahendab autosport.ee.

Võistlusel sõideti tavapäraselt kahel lisakatsel kokku kaheksa vooru. Teine lisakatse kulges esimesega samal rajal, kuid vastupidises sõidusuunas. Lauluväljakul oli ühe katse pikkuseks ligikaudu 1,5 kilomeetrit.

Valitsev Eesti meister Orav oli parim sprindi esimese katse nelja läbimise kokkuvõttes. Ralli WRC2 klassis tänavu Keenia ralli ja mullu Rally Estonia võitnud Virves sai kolmel esimesel läbimisel teise aja, kuid neljandal oli 20., mis tähendas esimese katse kokkuvõttes kümnendat kohta.

"Rütmi sain kätte üllatavalt okeilt," rääkis elu teisel crosskardi võistlusel osalenud Virves. "Neljandas voorus suri kart keset kurvi välja ja seetõttu läks palju aega kaduma."

Teisel katsel oli nelja läbimise kokkuvõttes parim Virves, kuid esimesel katsel saadud suure ajakaotuse tasasõitmiseks pidanuks Orav tegema suure vea või tabama tema autot tehnilised probleemid. Kumbagi ei juhtunud ja teise etapi järest võitis Orav.

"Kui sain teada, et Robertil midagi juhtus, andsin tempos järele. Polnud mõtet üle pingutada," rääkis Orav. "Rada oli olemuselt selline, et ei tohtinud üle mõelda ega üle pingutada."

FenixBet crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 6. juunil Kehalas.