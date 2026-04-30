X!

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

Kergejõustik
Lukazs Wrobel.
Lukazs Wrobel. Autor/allikas: Caroline Dupont
Kergejõustik

Belgias Reties toimunud ultrajooksuvõistlusel "Legends Backyard Ultra" sai 114 jooksutunniga ehk 764,484 kilomeetriga esikoha Poola jooksja Lukazs Wrobel.

Eelmisel aastal samal võistlusel püstitatud isiklikule rekordile jäi poolakas alla kahe ringiga. Austraallasele Philip Gore'ile kuuluva maailmarekordi kordamisest jäi tal puudu viis tundi. Poolakas ise oleks võibolla seda suutnud, kuid backyard ultra jooksuformaat näeb ette, et võitja saab pärast eelviimase jooksja katkestamist joosta lisaks vaid ühe ehk nn võiduringi.

Belgias suutis viimasena poolakale konkurentsi pakkuda hispaanlane Oriol Antoli Sarrau, kes läbis 113 ringi ehk 757,778 kilomeetrit, parandades isiklikku rekordit kümne ringiga ning tõustes kõigi aegade edetabelis jagama 5.-6. kohta.

Edukaima naisena läbis Suurbritannia esindaja Sarah Perry 76 ringi ehk 509,656 kilomeetrit. Tema nimel olev naiste maailmarekord on 95 ringi ehk 637,070 kilomeetrit.

103 osaleja seas läks laupäeval starti ka üks eestlane - Priit Valk. Tema isiklik rekord on 33 ringi, kuid ta tegi seekord jooksu käigus jalale liiga ja pidi leppima 16 ringiga.

Backyard ultra'l stardivad jooksjad igal täistunnil ühisstardist 6,7-kilomeetrisele ringile. Vastavalt ringi läbimise ajale saavad jooksjad enne uuele ringile startimist puhata.

Toimetaja: Rene Kundla

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

