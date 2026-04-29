Sporting alistas penaltiseerias tiitlikaitsja Flora ja jõudis poolfinaali

Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli naiste karikavõistlustel selgus teisipäeval esimene poolfinalist, kui pingelise ja sündmusterohke kohtumise järel kindlustas edasipääsu Saku Sporting, kes alistas tiitlikaitsja Tallinna FC Flora penaltiseerias.

Kohtumine algas tempokalt ning Flora haaras kiiresti initsiatiivi – juba kolmandal minutil viis Vanessa Grutop kodunaiskonna juhtima. Mida lähemale lõpuvile jõudis, seda enam hakkas Sporting oma võimalust otsima. Tasuks tuli see lisaminutitel, kui Reti Marleen Ränk viigistas seisu ning viis mängu lisaajale, vahendab jalgpall.ee.

Lisaajal läks Flora taas juhtima, kui võrku sahistas vahetusest sekkunud Karmen Vapper. Saku ei jäänud vastus võlgu: 114. minutil jõudis kauglöögiga sihile Gerda Guštšini, kui pall põrkas latist üle väravajoone ning tõi tabloole viigi.

Poolfinalisti selgitamiseks tuli appi võtta penaltiseeria. Mõlemad naiskonnad alustasid kindlalt, kuid otsustavatel hetkedel sai määravaks Saku väravavaht Cärolyn Eismann, kes tõrjus kaks Flora lööki. Nii kindlustas Sporting koha nelja parema seas.

Kaks viimast veerandfinaalkohtumist mängitakse kolmapäeval. Omavahel kohtuvad Flora duubelanaiskond ja FC Elva ning Paide Linnanaiskond ja Tartu Tammeka. Loosi tulemusel pääses mänguta edasi poolfinaali Viimsi JK.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo