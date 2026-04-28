40-aastane Allyson Felix naaseb jooksurajale ja sihib olümpiakohta

Neli aastat tagasi tippspordist taandunud Felix rääkis ajakirjale Time, et kavatseb alates oktoobrist alustada treeningutega ning naaseb jooksurajale järgmisel aastal.

"Praeguses vanuses peaksin ilmselt kodus olema ja laste eest hoolitsema," ütles 40-aastane Felix. "Aga miks mitte tippsporti naasta? Pöörame asja pea peale," lisas ta.

Ameeriklanna kaugem siht on 2028. aasta suvel tema sünnilinnas Los Angeleses toimuvad suveolümpiamängud.

"Ma saan täiesti aru nendest sportlastest, kes jäävad tippsporti liiga kauaks ning sa vaatad neid ja mõtled, et mida nad teevad? Tean, et ma ei ole 40-aastasena enda parimas vormis. Mul ei ole illusioone. Olen väga selgelt paika pannud, miks naasen spordi juurde ja mida tahan saavutada. Loodan, et sellest saadakse aru," sõnas Felix.

Felix võitis oma ülieduka karjääri jooksul kokku 11 olümpiamedalit, millest seitse olid kuldsed ja kolm hõbedased. Maailmameistrivõistlustelt jäi tema saagiks 14 kulda, kolm hõbedat ja kolm pronksi.