Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

Kergejõustik
Sabastian Sawe nihutas Londonis inimvõimete piire
Sabastian Sawe nihutas Londonis inimvõimete piire Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Londoni maratonil nihutati pühapäeval inimvõimete piire, kui Sabastian Sawest sai esimene jooksja, kes ametlikult maratonidistantsi vähem kui kahe tunniga läbinud. Maagilise piiri alistas ka maratonidebütant etioopialane Yomif Kejelcha.

Mullu samuti Londonis võidutsenud Sawe ületas finišijoone ajaga üks tund, 59 minutit ja 30 sekundit, mis tähistab uut maailmarekordit.

Sawe parandas kaasmaalasele Kelvin Kiptumile (2:00.35) kuuluvat maailmarekordit enam kui minuti võrra, uskumatul moel alistas kahe tunni piiri veel Etioopia jooksja Yomif Kejelcha, kes sai oma maratonidebüüdil ajaks 1:59.41. Kiptum langes pärast ajaloolist Londoni maratoni kõigi aegade edetabelis lausa neljandaks, senise maailmarekordi alistas ka ugandalane Jacob Kiplima, kelle tulemuseks jäi 2:00.28.

2019. aastal läbis kahekordne olümpiavõitja Eliud Kipchoge Viinis maratonidistantsi ühe tunni, 59 minuti ja 40 sekundiga, kuid tulemus ei läinud arvesse, sest Kipchoge jaoks loodi ideaalsed tingimused. Sawe oli ka sellest tulemusest kümme sekundit kiirem.

Naiste maratonil võidutses etioopialanna Tigst Assefa ajaga 2:15.41, esikolmikusse mahtusid veel keenialannad Hellen Obiri (2:15.53) ja Joyciline Jepoksgei (2:15.55).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kergejõustiku uudised

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

25.04

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

24.04

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

21.04

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

21.04

Laidy Proosväli võitis Hispaanias ultrajooksu

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim

17.04

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

16.04

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

15.04

Karel Tilga tuleb kolmapäeval USA-s tänavu esimest korda starti

13.04

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

12.04

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

11.04

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

10.04

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

08.04

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

sport.err.ee uudised

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

13:23

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

12:14

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

11:39

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

10:17

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

09:40

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill lähevad MM-il vastamisi Uus-Meremaaga

08:32

Eesti purjetajad jõudsid Prantsusmaa GP-etapil esikümnesse

08:05

Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

25.04

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

ETV spordisaade, 25. aprill

25.04

Saalihokipealinn Jõgeva: saame Lätis tugevaid mänge, aga neid võiks olla rohkem

25.04

Parras: hoki ja uisutamine ei saa lapsi trenni võtta, sest jääaega pole

25.04

Eesti U-18 hokikoondis alustas kodust MM-i kaotusega

25.04

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu Uuendatud

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo