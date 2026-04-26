Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

Londoni maratonil nihutati pühapäeval inimvõimete piire, kui Sabastian Sawest sai esimene jooksja, kes ametlikult maratonidistantsi vähem kui kahe tunniga läbinud. Maagilise piiri alistas ka maratonidebütant etioopialane Yomif Kejelcha.

Mullu samuti Londonis võidutsenud Sawe ületas finišijoone ajaga üks tund, 59 minutit ja 30 sekundit, mis tähistab uut maailmarekordit.

Sawe parandas kaasmaalasele Kelvin Kiptumile (2:00.35) kuuluvat maailmarekordit enam kui minuti võrra, uskumatul moel alistas kahe tunni piiri veel Etioopia jooksja Yomif Kejelcha, kes sai oma maratonidebüüdil ajaks 1:59.41. Kiptum langes pärast ajaloolist Londoni maratoni kõigi aegade edetabelis lausa neljandaks, senise maailmarekordi alistas ka ugandalane Jacob Kiplima, kelle tulemuseks jäi 2:00.28.

2019. aastal läbis kahekordne olümpiavõitja Eliud Kipchoge Viinis maratonidistantsi ühe tunni, 59 minuti ja 40 sekundiga, kuid tulemus ei läinud arvesse, sest Kipchoge jaoks loodi ideaalsed tingimused. Sawe oli ka sellest tulemusest kümme sekundit kiirem.

Naiste maratonil võidutses etioopialanna Tigst Assefa ajaga 2:15.41, esikolmikusse mahtusid veel keenialannad Hellen Obiri (2:15.53) ja Joyciline Jepoksgei (2:15.55).