Veesaare koduülikool vahetab treenerit

NCAA finaalturniiril ehk Märtsihullusel Lõuna regiooni avaringis VCU vastu suure eduseisu maha mänginud ja kohe konkurentsist langenud North Carolina ei öelnud ametlikus teates otse välja, et Davis vallandati, aga treener ise ütles Instagramis, et ta lasti ametist lahti.

Davis asus oma alma mater'is tööle juba 2012. aastal, olles kõigepealt üheksa hooaega abitreener ning 2021. aastal edutati ta peatreeneri kohale. Mullu suvel sõlmis ta North Carolinaga uue lepingu ning ülikool andis pressiteate vahendusel mõista, et Davisele makstakse 5,3 miljoni dollari suurune palk kogu ulatuses välja. North Carolina võitis tänavusel hooajal Caleb Wilsoni ja Veesaare eestvedamisel 33 mängust 24.

ESPN-i andmetel soovib North Carolina uue peatreeneri palkamisel teha "suurejoonelise" lükke ning võimalikud kandidaadid on Billy Donovan, Brad Stevens, Tommy Lloyd, Dusty May, TJ Otzelberger, Todd Golden, Nate Oats ja Grant McCasland.

Ühtlasi kirjutas ESPN, et sõltumata sellest, kes Daviselt ameti üle võtab, on uue juhendaja üks prioriteet veenda Veesaart North Carolinasse jääma. ESPN-i kõige värskemas NBA draft'i eelvaates prognoositi eestlast teise ringi valikuks. Lisaks võib mõni teine ülikool Veesaarele tulusama pakkumise teha, sest alates 7. aprillist saab ta oma nime üleminekuportaali üles anda.