Veesaare endine treener: mul on juba üks paremaid töökohti

North Carolina loobus teisipäeval senise juhendaja Hubert Davise teenetest. ESPN kirjutas, et eeldatavasti teeb North Carolina uue peatreeneri palkamisel "suurejoonelise" lükke ning võimaliku kandidaadina toodi teiste seas välja Arizona ülikooli peatreener Lloyd, kelle käe all on mänginud nii Henri Veesaar kui ka Kerr Kriisa.

Arizona teenis Märtsihullusel Lääne regioonis esimese asetuse. Avaringis lülitati 92:58 võiduga välja Long Island (16.) ja teises ringis saadi 78:66 jagu Utah State'ist (9.). Tuleval ööl seisab Arizonal poolfinaalis ees Arkansas (4.), kuid mängueelsel pressikonverentsil tuli muuhulgas jutuks North Carolinas vabaks jäänud ametipost.

"Mul on juba üks paremaid töökohti kogu riigis," ütles Llody spekulatsioonide kohta ESPN-i vahendusel. "Üks asi, millest me Arizonas kogu aeg räägime - ja ma arvan, et olen selles paremaks muutnud ning meie meeskond on sel aastal sellega suurepäraselt hakkama saanud -, on võime olla täielikult keskendunud ja elada hetkes."

Samas ei eitanud Lloyd otsesõnu huvi North Carolinasse siirdumise vastu. "Ma tean, et võime homme kaotada, aga minu meeskond väärib minu täielikku fookust. Seega ei ole ühtegi asja, mis mind õigelt teelt kõrvale viiks. Olen sajaprotsendiliselt keskendunud Arizonale ning ootan juba, et pall visataks mängu," rääkis ta.

Lloyd on Arizona peatreenerina ametis viiendat hooaega. Praeguseks on tema arvele kogunenud 146 võitu ja 35 kaotust. 2022. aastal valiti ta ülikoolikorvpalli kõige paremaks treeneriks.

Üks hinnatud treener, kes ütles otsesõnu välja, et ei kavatse North Carolinasse siirduda, oli Iowa State'i juhendaja T.J. Otzelberger, kelle hoolealused on jõudnud Kesk-Lääne regiooni turniiril poolfinaali.

"Meie ülikoolis valitseb ühtsus ning mina vaatan tulevikku. Olen meie ühisest tulevikust vaimustuses ja põnevil. Selles pole kahtlustki. Siin ei ole midagi arutada. See on tõde," sõnas Otzelberger ajakirjanikele.