Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

Michael Malone
ESPN kirjutas esmaspäeval, et Henri Veesaare koduülikooli North Carolina järgmiseks peatreeneriks saab Denver Nuggetsiga NBA meistriks tulnud Michael Malone.

Tänavuse USA üliõpilasliiga (NCAA) korvpalli finaalturniiri ehk Märtsihulluse avaringis välja langenud North Carolina loobus hooaja järel senise peatreeneri Hubert Davise teenetest, aga ei kulutanud järgmise juhendaja leidmiseks liialt palju aega, sõlmides lepingu pikaajalise NBA treeneri Michael Malone'iga.

2001. aastal New York Knicksi treenerite tiimiga liitunud Malone sai 2013. aastal Sacramento Kingsi juhendajaks, aga klubi vallandas treeneri teise aasta alguses. 2015. aastal sai ta Denver Nuggetsi peatreeneriks ning veetis seal kümme hooaega, juhtides meeskonna 2022-23 hooajal NBA meistriks. Malone võitis Nuggetsiga 471 mängu ja kaotas 327.

Malone'i tugevuseks on tema taktikaline vaist ning ESPN kirjutas, et North Carolina legend Michael Jordan mängis tema palkamises rolli. Pärast Davise vallandamist seostati North Carolinaga mitut suurt nime, sealhulgas Arizona ülikooli peatreenerit Tommy Lloydi, kelle käe all on mänginud nii Henri Veesaar kui ka Kerr Kriisa.

North Carolinal oli möödunud hooajal tugev koosseis, mille esiotsas olid Caleb Wilson ja Veesaar. Wilson vigastas aga hooaja lõpus kätt ning tulevase NBA draft'i kõrge valik meeskonda Märtsihullusel aidata ei saanud. Veesaar saaks veel hooajaks NCAA-sse jääda ning aina kasvavad palganumbrid võivad teda just seda tegema motiveerida. CBS Sports kirjutab, et Malone'i ja North Carolina suurim eesmärk sel kevadel peaks olema eestlane meeskonda jätta, maksku mis maksab.

Kui Veesaar otsustaks aga hoopis NBA kasuks, võib mitmekülgsest keskmängijast saada draft'i avaringi valik. Veel üks tugev hooaeg korvpallimaailma ühes tuntuimas ülikoolis tõstaks samas tema väärtust järgmise aasta draft'iks. Nikola Jokici endise peatreeneri käe all saaks eestlane tõenäoliselt ka paremaks mängijaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

