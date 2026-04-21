Rahvakrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sai esmakordse võitja

Ingmar Säde Autor/allikas: Pille Russi
Rahvakrossi Raassilla Karikal saavutas Ingmar Säde osavõturohkeimas esiveoliste klassis karjääri esimese võidu. CrossCaride klassi võitja Geir Genor Muttik valmistus rallikrossi Balti ja Eesti meistrivõistluste hooajaks.

Neljandat aastat rahvakrossi sõitev Ingmar Säde nentis, et seni on läinud võistlused üsna üle kivide ja kändude. "Ka eelmisel võistlusel käisin seinas ja autot tuli uuesti kõvasti üles ehitada," vahendab autosport.ee võitja sõnu. "Raassilla võistluse ettevalmistus oligi auto võimalikult heasse korda tegemine, et ei oleks ühtegi tehnilist viga sõitu segamas."

Poolfinaalides sai Säde viienda ja teise koha. Finaalis tegi hea stardi ja asus stardist sõitu juhtima. "Mul on startidega üldiselt hästi, käiakse isegi küsimas, kuidas stardid nii hästi õnnestuvad. Finaali käigus oli näha, et konkurendid jäävad kaugemale, sõitsin puhast joont ja vältisin vigu," rääkis ta.

14 võistlejaga esiveoliste klassis sai teise koha Reio Metsla ja kolmas oli Kristjan Kutsar.

CrossCaride klassis võitis rallikrossi Balti ja Eesti meistrivõistlusteks valmistuv Geir Genor Muttik, järgnesid Tõnu Peek ja Mario Mõistus. "Peamine eesmärk oli võrrelda teistega, kuidas mul õnnestuvad stardid uue Speedcar Wonder R-iga," rääkis Muttik. "Viimastel nädalatel oleme isaga teinud suhteliselt palju trenni Kulbilohus ja Raassillas. Oleme õppinud uue kardi seadistuse paika saamist pluss muidugi sellega sõitmist. Kõik see aitab kaasa, et hooaja eel käsi soojaks saada."

Rallikrossi Balti meistrivõistlused algavad 26. aprillil Riias, Eesti meistrivõistlused 2. mail Kulbilohus. Järgmine rahvakross sõidetakse 9. mail Raassillas.

