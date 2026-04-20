Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

Korir läbis tugeva taganttuule abil distantsi ajaga kaks tundi, üks minut ja 52 sekundit. Tegu on 129 aasta pikkuse ajalooga maratoni kõigi aegade kiireima võidutulemusega. Senine rajarekord 2:03.02 kuulus 2011. aastast Koriri kaasmaalasele Geoffrey Mutaile.

Teise koha saavutas Alphonce Felix Simbu ja kolmanda koha Benson Kipruto. Simbu kaotas võitjale 55 ja Kipruto 58 sekundiga. Tiidrek Nurme tulemuseks oli kaks tundi, 17 minutit ja 22 sekundit.

Naiste arvestuses tuli teist aastat järjest võitjaks keenialanna Sharon Lokedi ajaga kaks tundi, 18 minutit ja 51 sekundit. Lokedi ja Korir teenisid mõlemad võidu eest 150 000 USA dollarit ja kullatud oliivipärjad, mis saadeti Kreekast. Korir sai rajarekordi püstitamise eest ka 50 000 dollari suuruse preemia.