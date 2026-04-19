X!

Saksamaa suurmeister sai Tartu rahvusvahelisel malefestivalil kaksikvõidu

Male
Tartu rahvusvahelise malefestivali auhinnavõitjad Autor/allikas: Treeningpartner Pühajärve Maleklubi
Male

Tartus lõppes pühapäeval 3. Rahvusvaheline malefestival, mis toimus Toomas Virro mälestusturniiri raames ning tõi kokku üle 150 mängija enam kui kümnest riigist. Kahe võistluspäeva jooksul peeti Alexela kiirturniiril 11 vooru, mille järel selgusid lõplikud paremusjärjestused.

Turniiri võitis Saksamaa suurmeister Daniel Fridman, kes kogus 8,5 punkti 11-st. Sama punktisummani jõudsid ka Ukraina suurmeister Egor Bogdanov, Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen ning Ungari suurmeister Gabor Nagy, kuid paremad lisapunktid andsid esikoha Fridmanile.

Sellega kindlustas Fridman festivalil kaksikvõidu, olles eelnevalt võitnud ka ESTIKO välkturniiri.

Esiviisikusse mahtusid veel Leedu suurmeister Tomas Laurusas ja Läti suurmeister Arturs Neiksans, kes kogusid kumbki 8 punkti. Turniir kujunes äärmiselt tasavägiseks ning esikoha saatus otsustati alles viimastes voorudes.

Parima eestlasena lõpetas turniiri Pavel Vorobjov, kes kogus 7,5 punkti ja saavutas 12. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo