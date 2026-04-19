Saksamaa suurmeister sai Tartu rahvusvahelisel malefestivalil kaksikvõidu

Tartus lõppes pühapäeval 3. Rahvusvaheline malefestival, mis toimus Toomas Virro mälestusturniiri raames ning tõi kokku üle 150 mängija enam kui kümnest riigist. Kahe võistluspäeva jooksul peeti Alexela kiirturniiril 11 vooru, mille järel selgusid lõplikud paremusjärjestused.

Turniiri võitis Saksamaa suurmeister Daniel Fridman, kes kogus 8,5 punkti 11-st. Sama punktisummani jõudsid ka Ukraina suurmeister Egor Bogdanov, Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen ning Ungari suurmeister Gabor Nagy, kuid paremad lisapunktid andsid esikoha Fridmanile.

Sellega kindlustas Fridman festivalil kaksikvõidu, olles eelnevalt võitnud ka ESTIKO välkturniiri.

Esiviisikusse mahtusid veel Leedu suurmeister Tomas Laurusas ja Läti suurmeister Arturs Neiksans, kes kogusid kumbki 8 punkti. Turniir kujunes äärmiselt tasavägiseks ning esikoha saatus otsustati alles viimastes voorudes.

Parima eestlasena lõpetas turniiri Pavel Vorobjov, kes kogus 7,5 punkti ja saavutas 12. koha.