Hiiumaa malefestival tõi kokku mitme riigi suurmeistrid

Festivali põhiturniiri, Sportland Rapidi, võitis Soome rahvusvaheline meister (IM) Toivo Keinänen 6,5 punktiga kaheksast. Teise koha saavutas Ukraina rahvusvaheline meister Vladyslav Larkin, kolmanda koha Eesti meistrikandidaat Daniil Shnurov, kes oli ühtlasi turniiri parim eestlane ja parim mängija väljaspool GM- ja IM-tiitlikandjaid.

Hiiumaa Pruulikoda & Viscosa välkturniiri võitis Saksamaa suurmeister Daniel Fridman, kellele järgnesid Leedu suurmeister Tomas Laurusas ja Toivo Keinänen. Parima eestlasena lõpetas välkturniiri suurmeister Aleksandr Volodin.

Kolme päeva jooksul peeti rahvusvahelise FIDE reitinguarvestusega kiir- ja välkturniirid ning jagati auhindu ka noortele, seenioridele, reitinguklasside parimatele ning Hiiumaa parimale maletajale.

Festivali peakorraldaja oli Urmas Randma ning peakohtunik FA Markus Hansson.