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Hiiumaa malefestival tõi kokku mitme riigi suurmeistrid

Male
Hiiumaa malefestival
Hiiumaa malefestival Autor/allikas: Hiiumaa malefestival
Male

Möödunud nädalavahetusel toimunud Hiiumaa malefestival pakkus kõrgetasemelist rahvusvahelist malet, tuues Hiiumaale mängijaid 14 riigist. Festivalil osalesid kuus suurmeistrit (GM) ja kaks rahvusvahelist meistrit (IM).

Festivali põhiturniiri, Sportland Rapidi, võitis Soome rahvusvaheline meister (IM) Toivo Keinänen 6,5 punktiga kaheksast. Teise koha saavutas Ukraina rahvusvaheline meister Vladyslav Larkin, kolmanda koha Eesti meistrikandidaat Daniil Shnurov, kes oli ühtlasi turniiri parim eestlane ja parim mängija väljaspool GM- ja IM-tiitlikandjaid.

Hiiumaa Pruulikoda & Viscosa välkturniiri võitis Saksamaa suurmeister Daniel Fridman, kellele järgnesid Leedu suurmeister Tomas Laurusas ja Toivo Keinänen. Parima eestlasena lõpetas välkturniiri suurmeister Aleksandr Volodin.

Kolme päeva jooksul peeti rahvusvahelise FIDE reitinguarvestusega kiir- ja välkturniirid ning jagati auhindu ka noortele, seenioridele, reitinguklasside parimatele ning Hiiumaa parimale maletajale.

Festivali peakorraldaja oli Urmas Randma ning peakohtunik FA Markus Hansson.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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