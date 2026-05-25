Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

Seitsmendat korda toimunud Coop Saaremaa malefestival kulmineerus pühapäeval, kui selgusid kiirturniiri parimad. Nelja päeva vältel toimunud sündmus tõi Kuressaarde üle 100 osaleja 15 riigist, nende seas rekordarv maailmatasemel suurmeistreid.

11 vooru järel kogusid võrdselt 8,5 punkti suurmeister Paulius Pultinevičius (Leedu), Hispaania suurmeister Alexei Shirov ning suurmeister Ruslan Ponomariov (Ukraina). Tänu lisanäitajatele krooniti tänavuseks kiirturniiri võitjaks 24-aastane Pultinevičius.

Parimaks Eesti mängijaks kuulutati suurmeister Jaan Ehlvest, kes näitas festivali vältel suurepärast vormi ning saavutas kiirturniiris viienda koha, jäädes napilt alla Saksamaa suurmeistrile Daniel Fridmanile. Seejuures kogusid mõlemad kaheksa punkti. Eesti mängijate arvestuses saavutas teise koha suurmeister Aleksandr Volodin. Üldarvestuses jäi Volodin 14. kohale, kogudes 11 vooruga seitse punkti.

Kiirturniiri parim naismängija oli 6,5 punkti kogunud lätlanna, naiste suurmeister Laura Rogule. Teise koha saavutas Elena Krasenkowa (Poola) ja kolmanda Johanna Paasikangas (Soome), kogudes vastavalt 6,5 ja kuus punkti.

Coop Saaremaa malefestivali peakorraldaja Urmas Randma sõnul kuulub äsja lõppenud festival kindlalt Euroopa male suursündmuste hulka.

"Saaremaa malefestival on kasvanud rahvusvaheliseks kohtumispaigaks ning seda kinnitab tipptasemel konkurents, suurepärane atmosfäär ja järjest kasvav rahvusvaheline tähelepanu. Täname kõiki mängijaid ja toetajaid, kes aitavad kaasa malemängu populariseerimisele nii Saaremaal kui ka kogu Eestis," lisas ta.