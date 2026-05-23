Saaremaa malefestivali välkturniiri võitis 23-aastane soomlane

Toivo Keinänen
Toivo Keinänen
Sel nädalavahetusel Kuressaares toimuval Coop Saaremaa malefestivalil võitis reedel kavas olnud välkturniiri Soome rahvusvaheline suurmeister Toivo Keinänen. Parima Eesti maletajana saavutas 12. koha suurmeister Aleksander Volodin.

Asa Spa hotellis mängiti reedel 11 vooru Šveitsi süsteemis, ajakontrolliga kolm minutit + kaks lisasekundit igal käigul. Võistlusel osales enam kui 80 maletajat 15 riigist ning välkturniiri parimaks maletajaks krooniti 23-aastane Toivo Keinänen, kes kogus 11 voorust 9,5 punkti.

Teise koha saavutas Saksamaa suurmeister Daniel Fridman ja kolmandaks tuli suurmeister meister Ruslan Ponomarjov (Ukraina), kes kogusid mõlemad 8,5 punkti.

Eesti maletajatest kogus enim punkte maleolümpiale sõitev Eesti koondise liige Aleksander Volodin, kes lõpetas seitsme punktiga 12. kohal, jäädes alla Leedu suurmeistrile Maxim Novikule. Saarlaste arvestuses oli parim suurmeister Jaan Ehlvest, olles 7,5 punktiga üheksas.

Naismängijatest tegi parima tulemuse lätlanna Laura Rogule (WGM), kes tuli kuue punktiga 30. kohale.

Saaremaa malefestival jätkub laupäeval ja pühapäeval kiirmale turniiriga.

Toimetaja: Maarja Värv

