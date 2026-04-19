Heina klubi kodumängus sai näha tulevärki ja eemaldamisi

Hamburgi fännitribüün
Hamburgi fännitribüün Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Eesti jalgpallur Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder alistas Saksamaa kõrgliiga 30. vooru kohtumises kodus Hamburgi meeskonna 3:1 ja parandas tabeliseisu.

Kaks väravat kõi Bremeni kasuks Jens Stage (37. ja 57. minutil), ühe lisas Cameron Puertas (90+1.). Hamburgi ainus tabamus jäi Robert Glatzeli (41.) nimele.

Kohtumine oli tähtis sportlikult, aga ka ajalooliselt, sest tegemist on Saksamaa jalgpalli traditsioonilise vastasseisuga, kus kohtuvad riigi põhjaosa suurlinnade esiklubid.

See avaldus ka laupäeval Bremenis, kui külalisvõistkonna poolehoidjad lasid staadionil signaalrakette ja tõrvikuid, mis tabasid kodumeeskonna fännitribüüne ja ohustasid väljakul olevaid mängijaid.

"Kui piire ületatakse, siis ei kuulu see enam jalgpalliväljakule," sõnas Werderi peatreener Daniel Thioune, kes on varem juhendanud ka Hamburgi meeskonda. "Vigastuste oht oli väga suur. Nägin, et midagi tabas mängijaid, kes olid meil kõrval."

Kohtumine oli tuline ka väljakul. Hamburg lõpetas mängu kümnekesi ja mõlema meeskonna abitreenerid eemaldati mängu üleminutitel tehnilisest alast.

Liigatabelis on mõlemal klubil nüüd 31 punkti ja sellega ollakse väljalangemisjoonest üleval pool: Hamburg hoiab 13. ja Werder 14. kohta.

Werderis laenul olev Karl Jakob Hein on tegutsenud valdavalt varuväravavahi rollis, aga sai märtsis treeningul viga ja sel hooajal enam platsile ei tule.

Toimetaja: Siim Boikov

